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Роналду умышленно ударил по лицу Лангле, но избежал наказания

Бомбардир «Реала» отметился некрасивым поступком в матче с «Севильей»

  • 15.05.2017 17:53
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ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметился некрасивым поступком в матче 37-го утра Примеры против «Севильи».

На 32-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу «Реала», Роналду сознательно ударил по лицу 21-летнего защитника команды соперника Клемана Лангле. Фол вполне тянул на удаление, но остался вне поля зрения арбитра, и Роналду не понес никакого наказания.

В итоге «Реал» победил со счетом 4:1.

Источник — Mundo Deportivo

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