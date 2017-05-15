Роналду умышленно ударил по лицу Лангле, но избежал наказания

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметился некрасивым поступком в матче 37-го утра Примеры против «Севильи».
На 32-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу «Реала», Роналду сознательно ударил по лицу 21-летнего защитника команды соперника Клемана Лангле. Фол вполне тянул на удаление, но остался вне поля зрения арбитра, и Роналду не понес никакого наказания.
В итоге «Реал» победил со счетом 4:1.
Источник — Mundo Deportivo
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