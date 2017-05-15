Миши БАТШУАЙИ: «У Челси был фантастический сезон»

По собственному признанию Миши Батшуайи, в пятницу он стал неожиданным героем, и бельгиец был в восторге от того, что таким образом проявил себя в ходе поединка, который навсегда останется в истории клуба.

В сезоне, в ходе многие игроки получили шанс проявить себя, в пятницу пришел черед Миши Батшуайи. Несмотря на дефицит игрового времени, Батшуайи всегда будут помнить как игрока, который принес команде победу в одном из самых выдающихся сезонов.

«Это предел мечтаний», – говорит Батшуайи.

«У нас был фантастический сезон, мы очень усердно работали, все в команде счастливы. Помимо прочего, мы – чемпионы. У нас был шанс как можно скорее достичь своей цели, и мы рады, что сделали это».

«Я очень счастлив, что помог команде в важный момент», – говорит 23-летний нападающий.

«Конечно, это был очень сложный сезон лично для меня. Но я знал, что легко не будет, потому что это великий клуб с выдающимися футболистами. Я очень усердно работал и внес большой вклад в победу команды, и это осуществление мечты».

«Даже несмотря на то, что я не получал много игрового времени, я многому научился на еженедельных тренировках. Я всегда полностью выкладывался, когда появлялся на поле».

Гол Батшуайи в ворота «Вест Бромвича» надолго останется в памяти болельщиков. Нападающий вспоминает момент с забитым мячом и празднования, которые последовали за финальным свистком.

«Нам пришлось серьёзно поработать, чтобы забить этот мяч. В штрафной было множество атакующих футболистов, и, к счастью, мяч дошел до меня, а я забил».

«После матча было много празднований, много молитв и много песен. Это фантастическое достижение для всех игроков и болельщиков».

«Сейчас я хочу продолжать помогать команде в оставшиеся несколько недель, которые будут очень важны, потому что мы должны победить в финале Кубка Англии. И мы отдадим все, чтобы добиться этого».