Теодорчик показал средний палец фанатам Брюгге

Нападающий бельгийского «Андерлехта» Лукаш Теодорчик перед поединком «Андерлехт» – «Брюгге» показал средний палец фанатам команды соперников. Таким образом Теодорчик отреагировал на оскорбительные выкрики в адрес своего клуба.
В текущем сезоне Теодорчик провел за «Андерлехт» 51 матч во всех турнирах, где забил 28 мячей и отдал 5 голевых передач.
Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua
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