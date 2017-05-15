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Теодорчик показал средний палец фанатам Брюгге

Форвард «Андерлехта» отреагировал на оскорбительные выкрики в адрес своей команды

  • 15.05.2017 17:23
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Метки
hln.be. Лукаш Теодорчик
© hln.be. Лукаш Теодорчик

Нападающий бельгийского «Андерлехта» Лукаш Теодорчик перед поединком «Андерлехт» – «Брюгге» показал средний палец фанатам команды соперников. Таким образом Теодорчик отреагировал на оскорбительные выкрики в адрес своего клуба.

В текущем сезоне Теодорчик провел за «Андерлехт» 51 матч во всех турнирах, где забил 28 мячей и отдал 5 голевых передач.

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

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