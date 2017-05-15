ТОТОВИЦКИЙ: «Перед одной из игр ко мне в дверь позвонила полиция»

Украинский полузащитник «Кортрейка» Андрей Тотовицкий рассказал о своей жизни в Бельгии.

— Быт в Бельгии был для тебя в диковинку?

— Конечно. Поначалу голова у меня кипела прилично. Каждый день на почту приходят письма об оплате той или иной услуги. Не заплатил вовремя, потом нужно побегать, чтобы все восстановить. Не успел в срок, допустим, рассчитаться за штраф, заплатишь вдвойне. К примеру, чтобы заказать Интернет, нужно выложить из своего кармана чуть ли не 300 евро. Много всяких нюансов, из-за которых расслабиться нельзя.

Только спустя девять месяцев своего пребывания в этой стране я понял, как нужно жить и к кому обращаться, если существуют проблемы бытового характера.

Мне рассказывали про один случай. В Серкле играл серб, так он уехал и не заплатил за интернет. По этой причине парня внесли в черный лист, есть такой в Бельгии. По возвращении с горем пополам он смог решить эту проблему. Могли и вовсе депортировать. И все это из-за нескольких платежек.

— Тебе в подобных переделках участвовать не приходилось?

— Через пять месяцев пребывания в Бельгии, перед одной из игр в девять утра ко мне в дверь позвонила полиция. Как оказалось, они пришли проверить мою ID карточку (аналог нашего паспорта), которой у меня не было. С этим вопросом я позвонил в клуб, и им с трудом удалось уладить этот конфликт.

Для человека, приехавшего в Бельгию на работы эту карточку делают в течение полутора месяцев. Но в моем случае получилось какое-то недоразумение, и мне ее не выдали. И когда я по справке, выданной клубом, после Нового года возвращался в Кортрейк, еще на украинской границе сказали, чтобы я делал новую визу…

— Кто из земляков-футболистов тебе помогал на первых порах?

— Спасибо Сереге Болбату. Он здесь как местный, чувствует себя, как рыба в воде. Тем более что мы и живем рядом, в 70-ти километрах друг от друга.

— Часто с ним встречаетесь?

— Каждую неделю.