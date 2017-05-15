ВАЦКО: «Молодые видят здорового мужика – и пошли подштанники менять»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился мыслями о целесообразности проведения чемпионата U-21, а также по поводу подозрений молодежного состава «Олимпика» в «сдаче» игры с «Динамо».

- «Динамо» U-21 лидирует в Чемпионате Украины. До этого матча у них было больше всех забитых мячей - 67. И тут они играют против «Олимпика» U-21 – команды, которая пропускает едва ли не больше всех. «Тотал больше 2,5» (то есть будет забито 3 и более голов в матче) - это разве фантастическая ставка?

Но чем больше я все эти истории слушаю, вижу результаты чемпионата U-21 (9:2, 8:3 и т.д.), вспоминаю прошлые сезоны, тем больше думаю: «А зачем нам этот чемпионат нужен?». Мы говорим о реформах в украинском футболе, о том, что экономика просела, клубы не выдерживают финансовое бремя. Вот вышла «Зирка» из Первой лиги в УПЛ, но в клубе есть только одна главная команда. И ему уже надо где-то искать U-21 и U-19, потому что нужно играть. И если U-19 еще можно где-то понять, потому что там подтягиваются молодые футболисты из школы, то в команде U-21 уже взрослые мужики. Первая Лига, Вторая Лига - вперед. Надо возвращать формат «Динамо-2» и «Шахтер-2», как «Барселона Б» и «Реал Б» в Испании. И тогда клуб, который может себе позволить содержание молодежной команды U-21, будет заявлять свою команду. Пусть играют против взрослых мужчин в Первой Лиге, Второй Лиге. Пусть пороха понюхают, обрастут мышцами и опытом взрослого футбола. А то выходят потом на матч, увидят здорового мужика с волосатой грудью – и пошли подштанники менять. Чемпионат U-21 не дает ничего для развития нашего футбола, кроме разговоров и подозрений в договорных матчах, и многие такое мнение поддерживают.