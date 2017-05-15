Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СЕРЕБРЕННИКОВ: «Генк собирается выкупить Малиновского у Шахтера»

Бельгийский клуб намерен приобрести права на украинского хавбека

  • 15.05.2017 16:45
  • 489 просмотров
  • 1 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Сергей Серебренников
© dynamo.kiev.ua. Сергей Серебренников

Агент компании ProStar Сергей Серебренников подтвердил планы бельгийского «Генка» выкупить контракт 24-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского у донецкого «Шахтера».

«Насколько мне известно, «Генк» собирается выкупить Руслана Малиновского. Посудите сами, со стороны бельгийского клуба глупо было бы этого не сделать, ведь за Русланом сразу же выстроится очередь из желающих приобрести игрока», – сказал Серебренников.

По сообщениям бельгийской прессы, «Генк» может выкупить Руслана Малиновского у Шахтера за €3 миллиона.

Источник — Футбол 24

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 15.05.2017 17:25
    +2
    Не вірю, що ШД міг лопухнутися з Малиновським так само, як ДК лопухнулося з Теодорчиком... прописувати маленькі клауссули - не в стилі донеччан.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.