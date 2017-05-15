СЕРЕБРЕННИКОВ: «Генк собирается выкупить Малиновского у Шахтера»

Агент компании ProStar Сергей Серебренников подтвердил планы бельгийского «Генка» выкупить контракт 24-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского у донецкого «Шахтера».

«Насколько мне известно, «Генк» собирается выкупить Руслана Малиновского. Посудите сами, со стороны бельгийского клуба глупо было бы этого не сделать, ведь за Русланом сразу же выстроится очередь из желающих приобрести игрока», – сказал Серебренников.

По сообщениям бельгийской прессы, «Генк» может выкупить Руслана Малиновского у Шахтера за €3 миллиона.