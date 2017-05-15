Сеск ФАБРЕГАС: «АПЛ – лучшая лига в мире!»

Испанец сыграл в стартовом составе в пятничном матче с «Вест Бромвичем» и помог «синим» завоевать титул. Как и в матче с «Мидлсбро», Сеск Фабрегас задавал темп игре, ведя игру в центре поля. Сеск второй раз за три сезона выиграл АПЛ в составе «Челси».

«Замечательные ощущения, – говорит Фабрегас. – Мне очень повезло выиграть, вероятно, самые важные трофеи в футболе, но победа в АПЛ вызывает особые чувства. Поиграв в Испании и посмотрев много футбола в чемпионате Германии, Франции, Италии, могу сказать, что это лучшая лига в мире. Возможно, здесь не собраны лучшие игроки мира, но, без сомнения, это самая сложная и самая конкурентная лига мира. Выиграть АПЛ дважды за три года – настоящий повод для гордости».

«Любой может обыграть тебя в АПЛ. Когда я играл в Испании, было много матчей, где, чтобы потерять очки, нужно было совсем ужасно играть в футбол. Но здесь каждый матч получается тяжелым. Это очень конкурентный чемпионат. В следующем году, когда мы вернемся в Лигу Чемпионов, нам нужно быть на пике своей формы, чтобы снова побороться за победу в АПЛ».

Антонио Конте стал третьим тренером «Челси», который выиграл титул в свой первый сезон в клубе. Фабрегас не стесняется нахваливать итальянца.

«Он оказал огромное влияние на команду, потому что он победитель. И когда он видит, что что-то не работает, он пытается это изменить», – объясняет полузащитник.

«В начале было множество изменений, к которым пришлось привыкать, но теперь мы знаем, чего он хочет от нас. Мы также уделяли много времени отдыху и тактической подготовке. Возможно, в следующем сезоне у нас не будет столько времени, но этот сезон помог нам подготовиться к следующему. Честь и хвала нашему тренеру».

«Я уверен, что наша команда усилится. Мы выиграли АПЛ, но это не значит, что команда не может стать лучше. Каждая команда может стать лучше, и, уверен, «Челси» постарается сделать это».

Начав сезон на скамейке запасных, Фабрегас прибавлял по ходу чемпионата и стал одним из самых стабильных футболистов команды.

«Вероятно, – ответил Фабрегас на вопрос о том, играл ли он сильнее по ходу сезона. – Я чувствую, что нахожусь в отличной форме. Я чувствовал это с начала декабря. В начале сезона я не играл, было неприятно. Когда не попадаешь в состав и не знаешь, что происходит, остается только усердно работать и сохранять веру. Я сделал это, я чувствую себя отлично и, надеюсь, мы сможем закончить сезон на высокой ноте».

«Синие» проведут два заключительных матча АПЛ на «Стэмфорд Бридж» с «Уотфордом» и «Сандерлендом». С «чёрными котами» «Челси» сыграет в воскресенье, когда команде вручат трофей.

27 мая «Челси» предстоит сыграть финальный матч Кубка Англии с «Арсеналом», за который Фабрегас выступал в прошлом.

«Я не то чтобы люблю играть с «Арсеналом», потому что этот клуб в моем сердце, и так будет всегда. Но это футбол и это то, что мы должны делать», – говорит Фабрегас.

«Надеюсь, мы сумеем оформить «Золотой дубль». «Арсенал» сейчас играет по другой схеме и побеждает. Возможно, их игру нельзя назвать фантастической, но они лучше обороняются и верят в свои силы. Но, надеюсь, мы сможем доставить им неприятности в своем стиле».