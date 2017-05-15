Ветераны Металлурга и Днепра провели матч памяти Лобановского

Иногда с оглядкой на какие-то события прошлого не перестаешь удивляться быстротечности времени. Так, всего каких-то два дня назад исполнилось ровно 15 лет как ушел из жизни великий отечественный тренер Валерий Лобановский. 7 мая 2002 года прямо во время матча «Металлург» Запорожье — «Динамо» у него случился тяжелый инсульт. После этого создатель сразу трех могучих команд киевского клубов, гремевших в разное время, прожил меньше недели...

Если последние дни жизненного пути Мэтра связаны с Запорожьем, то начало его тренерской карьеры — с «Днепром», который за три года он вывел в элиту советского футбола, а там с ходу под его руководством команда заняла шестое место, что оставалось ее лучшим результатом в чемпионатах СССР вплоть до чемпионского 1983 года. Поэтому есть некий символизм в том, что память Валерия Лобановского ветераны «Металлурга» и «Днепра» почтили матчем в Запорожье.

Прервратился в итоге он в подлинный праздник футбола уже хотя бы потому что собрал на «Славутич-Арене» около 5000 зрителей — сегодня такую аудиторию не может собрать большинство матчей премьер-лиги, и что особенно приятно, львиную долю пришедших на матч болельщиков составили дети.

«Днепр» собрал весьма представительный состав: с первых минут на поле вышли Николай Збарах, Сергей Башкиров, Сергей Соловьев, Евгений Яровенко, Юрий Миргородский, Олег Шелаев, Игорь Плотко, Сергей Пучков, Александр Червоный, Василий Лябик, Константин Павлюченко. На замены выходили Дмитрий Яковенко, Сергей Думенко и Анатолий Шинкаренко. Последнее имя нуждается в кратком пояснении: ввиду того, что команда была ограничена в части тех исполнителей, которые могли выйти на замену, ей в меру своих сил помог широко известный в спортивных кругах Днепра автор и ведущий еженедельной телепрограммы «Днепр-футбол».

Днепрянам противостояли такие прекрасно известные каждому болельщику ветераны запорожского футбола как Игорь Моисеев и Андрей Демченко, Юрий Маркин и Юрий Дудник, Иван Богатырь и Юрий Слабышев. В отличие от подавляющего числа ветеранских матчей, в этом по итогу встречи не было зафиксировано ничьей. Запорожцы победили 2:0, правда, второй гол был забит с небезосновательным подозрением на положение «вне игры». Счет же открыл один из самых возрастных игроков на поле Игорь Гимро. Но понятно, что абсолютно при любом исходе встречи в выигрыше бы остались и абсолютно все ее участники, и, самое главное, присутствовавшие на ней зрители, которые всегда будут помнить Валерия Лобановского.

14 мая. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». Матч памяти Валерия Лобановского

«Металлург» Запорожье (ветераны) — «Днепр» (ветераны) — 2:0