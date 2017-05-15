Андрій НЕСТЕРОВ: «Карпати теж вміють дивувати»

Захисник «зелено-білих», відомий під прізвищем Нестеров, найближчим часом може стати новим топ-форвардом львівських «левів». Андрій забиває у двох матчах поспіль, а у святкуванні після взяття воріт зображає жест нападника «Ювентуса» Пауло Дібали, котрий нещодавно став кращим бомбардиром своєї команди. Що ж, чекаємо такого і від карпатівця...

«Вийшла хороша гра як для глядачів, так і для команд. Вболівальники побачили багато голів. По ходу матчу програвали 2:0, та нам вдалось відігратись. Насправді, це був надзвичайно принциповий поєдинок з точки зору турнірної таблиці. Налаштовувались на перемогу, заслужили її, всі задоволені» – розповідає Нестеров.

«Мені подобається стиль Пауло Дібали як футболіста. Поки що, ця маска та його жест приносять мені тільки удачу. Надіюсь, що продовжуватиму в тому ж дусі. Безмежно задоволений, що мені вдалось забити у двох матчах поспіль. Хочу додати, що ці голи заслуга всієї команди. Докладу максимум зусиль, щоби забивати і в наступних матчах».

«Наше завдання ніхто не відміняв, у кожній грі граємо на перемогу. Ми не будемо зупинятись на матчі з «Дніпром». В Україні такий чемпіонат, що не варто загадувати на майбутнє, може статись різне. Виходитимемо на поле та будемо битись до останнього. Далі нам доведеться протистояти вдома полтавській «Ворсклі», команді, яка може піднести несподіванку. Додам лиш те, що «Карпати» теж вміють дивувати, а отже буде цікава гра» – резюмував захисник.