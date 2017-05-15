Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Бэйл сел на диету, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов

Футболист «Реала» очень хочет принять участие в матче с «Ювентусом»

  • 15.05.2017 15:52
  • 544 просмотров
  • 0 комментария
Метки
independent.co.uk. Гарет Бэйл
© independent.co.uk. Гарет Бэйл

Травмированный 27-летний игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл прикладывает максимум усилий, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Валлийский футболист даже сел на специальную диету, питаясь по шесть раз в день. Несмотря на это, наставник «Реала» Зинедин Зидан считает, что еще слишком рано делать прогнозы о здоровье футболиста.

Финал лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3-го июня в Кардиффе.

Источник — Mirror

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.