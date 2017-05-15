Бэйл сел на диету, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов

Травмированный 27-летний игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл прикладывает максимум усилий, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Валлийский футболист даже сел на специальную диету, питаясь по шесть раз в день. Несмотря на это, наставник «Реала» Зинедин Зидан считает, что еще слишком рано делать прогнозы о здоровье футболиста.
Финал лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3-го июня в Кардиффе.
Источник — Mirror
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