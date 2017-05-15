Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Вернусь в Шахтер – будем разговаривать»

Украинский игрок бельгийского «Кортрейка» Андрей Тотовицкий рассказал о планах на будущее.
— Ты с семьей живешь в частном доме или квартире?
— Клуб предоставил нам апартаменты. Рядом — много разных магазинов.
— Местные жители об Украине спрашивают?
— Да, причем, часто. Стараюсь как-то изъясниться на английском языке, хотя в нем я не мастер. Кстати, почитал интервью Валеры Лучкевича местной прессе, так он сказал, что в Льеже английский никто не понимает. В Кортрейке такой проблемы не существует.
— Из «Шахтера» тебе по ходу сезона звонят?
— Да. Интересуются, как у меня дела. Так что с этим все нормально.
— Чемпионат Бельгии подходит к концу. Каковы твои дальнейшие планы?
— Пока ничего не могу об этом сказать, я ведь в аренде. Вернусь в «Шахтер», и там будем разговаривать о моем будущем.
Сергей ДЕМЬЯНЧУК
Источник — zbirna.com
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