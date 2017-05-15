Демикелис объявил о завершении карьеры

Нихера себе ты сравниваешь Чарра и Чисору с Джошуа. Да Чарр - это мешок из мешков, которого крузе...

Ой, боюсь что делать прогнозы на финал что в воду пукнуть.

В даному випадку він правий. "Не жорстка" гра проти нападників Олімпіка привела до двох...

Ну а ты хоть понял что это ирония? Могу по доброму и про морекопателей. Чего больных раздажать ....

В нынешнем Шахтере только легионеры хотят играть за зборную украины, а вот свои почти сплошь сеп...

Я думаю у нас достаточно классных игроков. Я думаю что футбол должен быть вне политики и можно бы...