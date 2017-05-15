Демикелис объявил о завершении карьеры

36-летний аргентинский защитник Мартин Демикелис принял решение завершить карьеру профессионального игрока.
На данный момент футболист выступает в испанской «Малаге». Демикелис сообщил о своем решении после 37-го тура Примеры. Последним матчем Мартина в профессиональном футболе станет поединок 38-го тура Примеры против «Реала», который пройдет 21-го мая.
За свою карьеру Демикелис также выступал за «Ривер Плейт», «Баварию», «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Эспаньол». Также на его счету 49 матчей за сборную Аргентины.
Источник — Goal.com
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