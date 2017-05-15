Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Демикелис объявил о завершении карьеры

Опытный аргентинский защитник повесит бутсы на гвоздь по окончании сезона

  • 15.05.2017 15:20
  • 269 просмотров
  • 0 комментария
Метки
marca.com. Мартин Демикелис
© marca.com. Мартин Демикелис

36-летний аргентинский защитник Мартин Демикелис принял решение завершить карьеру профессионального игрока.

На данный момент футболист выступает в испанской «Малаге». Демикелис сообщил о своем решении после 37-го тура Примеры. Последним матчем Мартина в профессиональном футболе станет поединок 38-го тура Примеры против «Реала», который пройдет 21-го мая.

За свою карьеру Демикелис также выступал за «Ривер Плейт», «Баварию», «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Эспаньол». Также на его счету 49 матчей за сборную Аргентины.

Источник — Goal.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.