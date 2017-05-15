Артем ФРАНКОВ: «К игрокам Динамо есть претензии по самоотдаче»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков подверг критике игру «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата Украины с «Олимпиком» (1:2).

«Неужели вы ждете от меня каких-то хороших слов по поводу увиденного? Что ж...

Во-первых, могу похвалить «Олимпик» — ребята сделали для победы всё что могли и даже, наверное, больше.

Во-вторых, погоду — туманная мерзопакость с неба как нельзя подходила, чтобы скрыть отвратительное выступление «гостей».

В-третьих, могу напрячься и привести аргументы, несколько оправдывающие «Динамо»:

1) ротационный состав — судя по последним матчам, из основы выпали Ярмоленко, Сидорчук, Шепелев, Вида, Антунеш и Беседин, по голкиперу я пока логики уловить не могу;

2) достаточное количество созданных голевых моментов — 6–7, которых было достаточно, чтобы и сравнять, и победу вырвать. И всё, пожалуй.

Теперь о дурном. Я не знаю, есть ли претензии к игрокам по самоотдаче у главного тренера, но у меня они точно есть. В подтверждение — два голевых эпизода. Пантич отдал сопернику, Немчанинов покатил в штрафную, Моха чуть подправил; Кадар как ни в чем не бывало отпустил на свидание с Рудько Сергийчука, Бурда же не стал жестко вступать в борьбу, потому что опасался пенальти — 1:0.

Во втором тайме Бурда неудачно отпасовал Рудько, мяч в результате подката вратаря под Гриня отлетел в центр штрафной, и вот тут произошло самое интересное: Поступаленко столь яростно бросился к мячу, что Буяльский попросту отлетел от него, а потом «олимпиец» Антон одним движением убрал еще и подоспевшего голкипера — 2:0. Вот как это расценить — четыре, пусть три последовательных момента, в каждом из которых более активная и жесткая игра спасла бы ситуацию?!

Ладно, пропустили быстрый гол — спишем на то, что привыкали друг к другу, впервые играя в таком сочетании. Дальше и вправду «Динамо» надежно завладело инициативой, создав добрый пяток моментов для гола, но всё чего-то не хватало. Думалось, нечто подобное мы увидим и во втором тайме, так нет — выход Ярмоленко игру ничуть не обострил, и после очередного промаха Яремчука на 48-й минуте «Олимпик» стал чувствовать себя на поле вполне свободно, заиграл на равных. Что и завершилось вторым голом...

Всё равно не покидало ощущение, что «Динамо» может и вот-вот начнет разрывать соперника, даже заговорили о примерах поздних камбэков в три мяча. Но таковой был назначен на субботу в Лейпциге, а не в Киеве. Здесь же запороли еще пару сумасшедших моментов и накатили на финиш в полной безнадеге. Бурда снова забил «Олимпику» в компенсированное время, но финальный свисток прозвучал почти сразу — поздно!

Пусть нереализация, пусть дьявольское невезение, пусть нелепость пропущенного мяча и обилие непостижимых промахов или попаданий в каркас с пяти метров послужит на пользу матчу в среду! Но:

1) а зачем на подачу угловых у «Динамо» отправляются два игрока — они таким образом вводят в заблуждение защищающихся? Так те играют по мячу, а человек выпадает!

2) Рыбалка подавал-подавал весь матч — без малейшего толку; кульминацией стал штрафной в компенсированное время, после которого мяч перелетел штрафную; последний в матче стандарт выполнил уже Шепелев — и сразу гол; если тренер не подсказывает, опытный Рыбалка сам не мог понять, что у него не идет и передоверить исполнение?!

И последнее. «Шахтер» лидирует с +17 очками, до повторения рекорда — один пункт. Это и вправду ничего не значит для киевского клуба или футболисты чересчур искусно маскируют свою боевую ярость?» — написал Франков в свежем номере журнала «Футбол».