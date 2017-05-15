Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем ФРАНКОВ: «К игрокам Динамо есть претензии по самоотдаче»

Главный редактор журнала «Футбол» раскритиковал киевскую команду после поражения от «Олимпика» (1:2)

  • 15.05.2017 15:06
  • 519 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков подверг критике игру «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата Украины с «Олимпиком» (1:2).

«Неужели вы ждете от меня каких-то хороших слов по поводу увиденного? Что ж...

Во-первых, могу похвалить «Олимпик» — ребята сделали для победы всё что могли и даже, наверное, больше.

Во-вторых, погоду — туманная мерзопакость с неба как нельзя подходила, чтобы скрыть отвратительное выступление «гостей».

В-третьих, могу напрячься и привести аргументы, несколько оправдывающие «Динамо»:

1) ротационный состав — судя по последним матчам, из основы выпали Ярмоленко, Сидорчук, Шепелев, Вида, Антунеш и Беседин, по голкиперу я пока логики уловить не могу;

2) достаточное количество созданных голевых моментов — 6–7, которых было достаточно, чтобы и сравнять, и победу вырвать. И всё, пожалуй.

Теперь о дурном. Я не знаю, есть ли претензии к игрокам по самоотдаче у главного тренера, но у меня они точно есть. В подтверждение — два голевых эпизода. Пантич отдал сопернику, Немчанинов покатил в штрафную, Моха чуть подправил; Кадар как ни в чем не бывало отпустил на свидание с Рудько Сергийчука, Бурда же не стал жестко вступать в борьбу, потому что опасался пенальти — 1:0.

Во втором тайме Бурда неудачно отпасовал Рудько, мяч в результате подката вратаря под Гриня отлетел в центр штрафной, и вот тут произошло самое интересное: Поступаленко столь яростно бросился к мячу, что Буяльский попросту отлетел от него, а потом «олимпиец» Антон одним движением убрал еще и подоспевшего голкипера — 2:0. Вот как это расценить — четыре, пусть три последовательных момента, в каждом из которых более активная и жесткая игра спасла бы ситуацию?!

Ладно, пропустили быстрый гол — спишем на то, что привыкали друг к другу, впервые играя в таком сочетании. Дальше и вправду «Динамо» надежно завладело инициативой, создав добрый пяток моментов для гола, но всё чего-то не хватало. Думалось, нечто подобное мы увидим и во втором тайме, так нет — выход Ярмоленко игру ничуть не обострил, и после очередного промаха Яремчука на 48-й минуте «Олимпик» стал чувствовать себя на поле вполне свободно, заиграл на равных. Что и завершилось вторым голом...

Всё равно не покидало ощущение, что «Динамо» может и вот-вот начнет разрывать соперника, даже заговорили о примерах поздних камбэков в три мяча. Но таковой был назначен на субботу в Лейпциге, а не в Киеве. Здесь же запороли еще пару сумасшедших моментов и накатили на финиш в полной безнадеге. Бурда снова забил «Олимпику» в компенсированное время, но финальный свисток прозвучал почти сразу — поздно!

Пусть нереализация, пусть дьявольское невезение, пусть нелепость пропущенного мяча и обилие непостижимых промахов или попаданий в каркас с пяти метров послужит на пользу матчу в среду! Но:

1) а зачем на подачу угловых у «Динамо» отправляются два игрока — они таким образом вводят в заблуждение защищающихся? Так те играют по мячу, а человек выпадает!

2) Рыбалка подавал-подавал весь матч — без малейшего толку; кульминацией стал штрафной в компенсированное время, после которого мяч перелетел штрафную; последний в матче стандарт выполнил уже Шепелев — и сразу гол; если тренер не подсказывает, опытный Рыбалка сам не мог понять, что у него не идет и передоверить исполнение?!

И последнее. «Шахтер» лидирует с +17 очками, до повторения рекорда — один пункт. Это и вправду ничего не значит для киевского клуба или футболисты чересчур искусно маскируют свою боевую ярость?» — написал Франков в свежем номере журнала «Футбол».

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Юра Бойко
      Юра Бойко, 15.05.2017 15:42
    0
    Насчет подач Рыбалки. Ребров сам указывал ему подавать, это слышно было
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.