ПАНТИЧ: «Сложно представить Динамо без Виды и Ярмоленко»

Сербский защитник «Динамо» Александар Пантич рассказал о первых месяцах пребывания в киевском клубе.

– Ребров – требовательный тренер?

– Очень! И это здорово, потому что в команде много молодых ребят. Молодежи свойственно ошибаться, теряться на поле. Ребров сам руководит тренировочным процессом и следит за всеми без исключения – если нужно, возьмет за руку и объяснит, что и как делать.

– Орать на футболистов может?

– Конечно! Это же прерогатива тренера.

– За что на вас кричит?

– За потерю позиции или необдуманную, неточную передачу.

– На Ярмоленко?

– Легко. На всех, кроме Виды.

– О–па. Побаивается ответочки?

– Не думаю. Но почему–то не кричит. (Смеется.)

– Вида – лидер раздевалки «Динамо»?

– Вида и Ярмоленко. Оба лидеры. Сложно представить «Динамо» без них. Это такие футболисты, от которых многое зависит и на которых все равняются, в том числе и я.

– От кого из игроков команды чаще всего можно ожидать какой–то шутки или розыгрыша?

– Мне сложно определить главного весельчака, потому что русский я еще не понимаю. Я больше общаюсь с испанскими тренерами, Дерлисом Гонсалесом, Антунешем – в общем, с теми, кто понимает испанский. Но могу сказать, что больше всех разговаривают Ярмоленко, Сидорчук и Коваль.

– Есть в «Динамо» человек, который на тренировках выкладывается больше остальных?

– В «Динамо» невозможно филонить. Каждый игрок старается и выкладывается по полной. Здесь изнурительные и интенсивные тренировки в сравнении с испанскими клубами. И по времени они длятся ощутимо больше. Но главная разница в том, что в Испании все тренируются без щитков. В «Динамо» их нужно обязательно надевать.

– Бьют по ногам?

– Да. Особенно Вида. Вот от него лучше подальше находиться. Жестячок!