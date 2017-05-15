ПАНТИЧ: «Сложно представить Динамо без Виды и Ярмоленко»

Сербский защитник «Динамо» Александар Пантич рассказал о первых месяцах пребывания в киевском клубе.
– Ребров – требовательный тренер?
– Очень! И это здорово, потому что в команде много молодых ребят. Молодежи свойственно ошибаться, теряться на поле. Ребров сам руководит тренировочным процессом и следит за всеми без исключения – если нужно, возьмет за руку и объяснит, что и как делать.
– Орать на футболистов может?
– Конечно! Это же прерогатива тренера.
– За что на вас кричит?
– За потерю позиции или необдуманную, неточную передачу.
– На Ярмоленко?
– Легко. На всех, кроме Виды.
– О–па. Побаивается ответочки?
– Не думаю. Но почему–то не кричит. (Смеется.)
– Вида – лидер раздевалки «Динамо»?
– Вида и Ярмоленко. Оба лидеры. Сложно представить «Динамо» без них. Это такие футболисты, от которых многое зависит и на которых все равняются, в том числе и я.
– От кого из игроков команды чаще всего можно ожидать какой–то шутки или розыгрыша?
– Мне сложно определить главного весельчака, потому что русский я еще не понимаю. Я больше общаюсь с испанскими тренерами, Дерлисом Гонсалесом, Антунешем – в общем, с теми, кто понимает испанский. Но могу сказать, что больше всех разговаривают Ярмоленко, Сидорчук и Коваль.
– Есть в «Динамо» человек, который на тренировках выкладывается больше остальных?
– В «Динамо» невозможно филонить. Каждый игрок старается и выкладывается по полной. Здесь изнурительные и интенсивные тренировки в сравнении с испанскими клубами. И по времени они длятся ощутимо больше. Но главная разница в том, что в Испании все тренируются без щитков. В «Динамо» их нужно обязательно надевать.
– Бьют по ногам?
– Да. Особенно Вида. Вот от него лучше подальше находиться. Жестячок!
Источник — Журнал «Футбол»
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