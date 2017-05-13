Чемпионский успех Конте

Спустя два года «Челси» вернул себе титул чемпиона Англии. Для Антонио Конте это первое чемпионство с лондонской командой. Примечательно, что итальянский специалист в дебютном же сезоне в АПЛ достиг столь серьезного успеха. К слову, Конте стал четвертым тренером после Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо и Мануэля Пеллегрини, выигравшим Премьер-лигу в первом сезоне на Туманном Альбионе.

Стоит отметить, что «Челси» очень ровно (за исключением небольшого отрезка на старте сезона) провел весь сезон и заслуженно выиграл чемпионство. «Синие» были намного стабильнее и значительно сильнее всех своих конкурентов на длинной турнирной дистанции. Это не «Ман Сити», «Ливерпуль» или «Арсенал» капитулировали в чемпионской гонке, а «Челси» всех их превзошел, причем по многим игровым аспектам, и сделал то, что и должна была сделать сильнейшая команда – выиграть чемпионат.

Лондонцы приложили много усилий, чтобы одолеть на выезде «Вест Бромвич», но все же праздновали успех. В самой концовке команда Антонио Конте дожала соперника и досрочно стала чемпионом. «Золотой гол» забил Миши Батшуайи, которому хватило всего пять минут после выхода на замену, дабы отличиться столь значимым для команды голом. Впрочем, бельгийский форвард, забивший всего второй гол в 18 матчах чемпионата, явно не может занести себе в актив текущий сезон. От экс-форварда «Марселя» на «Стэмфорд Бридж» ждали гораздо большего.

Хоть турнирной мотивации у «Челси», в шестой раз в своей истории ставшим чемпионом Англии, уже нет, «аристократы» наверняка попытаются в оставшихся двух домашних поединках порадовать своих болельщиков и одержать две победы. К тому же у лондонской команды есть возможность установить новый рекорд АПЛ по количеству побед (30) в одном сезоне. И этой возможностью подопечные Антонио Конте вполне могут воспользоваться.

«Вест Бромвич» — «Челси» 0:1 (ВИДЕО)

Гол: Батшуайи, 82

«Вест Бромвич»: Фостер — Доусон, Маколи (Уилсон, 64), Эванс, Ньом — Флетчер — Ливермор, Филд (Якоб, 51) — Брант, Макклин (Шадли, 59) – Рондон

«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Мозес (Зума, 86), Фабрегас, Матич, Алонсо — Педро (Батшуайи, 76), Азар (Виллиан, 75), Коста

Предупреждения: Макклин, Филд, Уилсон

Бой дан, битва проиграна

«Лестер», которому уже ничего не надо в этом сезоне, оказал серьезное сопротивление «Ман Сити» на «Этихаде» и мог даже разжиться очками, но из-за неудачно исполненного Риядом Марезом пенальти, остался ни с чем. Но об этом позже.

«Горожане» сделали хороший задел для победы в первом тайме, когда с интервалом в 7 минут дважды заставили Каспера Шмейхеля вынимать мяч из собственных ворот. Особо хорошо себя проявил Лерой Сане. Сначала немец сделал отличную передачу на Давида Сильву, которому оставалось только попасть нормально по мячу, а затем заработал пенальти, которое успешно реализовал Габриэль Жезус.

Гости сократили разницу в счете до минимума еще перед перерывом. Блестящий удар удался Синдзи Окадзаки. Японец здорово поймал мяч на ногу и с полулета поразил дальнюю девятку. А потом был второй тайм, и тот самый шанс на ничью, упущенный «Лестером». «Сити» ведь слабо провел вторые 45 минут, что еще больше огорчает «лисов».

Реальный шанс восстановить статус-кво упустил Рияд Марез. Алжирский вингер заработал пенальти, но при пробитии 11-метрового удара у игрока поехала опорная нога, в результате чего он сделал два касания, ударив мячом в свою пятку. Гол был забит, но не был засчитан. И такое, оказывается, бывает в футболе.

Таким образом, «Лестер» под руководством Крэйга Шекспира потерпел всего третье поражение в 11 матчах чемпионата, а «Манчестер Сити», взявший реванш у «лисов» за поражение в первом круге, при блеклой игре сумел довести поединок до победного конца. Подопечные Хосепа Гвардиолы по-прежнему четвертые, но в случае успеха в завтрашнем матче над ВБА, за тур до завершения сезона «горожане» расположатся на третьем месте.

«Манчестер Сити» – «Лестер Сити» 2:1 (ВИДЕО)

Голы: Сильва, 29, Жезус, 36, (с пенальти) — Окадзаки, 42

На 77-й минуте Марез не реализовал пенальти (двойное касание)

«Манчестер Сити»: Кабальеро – Фернандиньо, Компани, Отаменди, Клиши – Туре – Стерлинг (Агуэро, 78), Де Брюйне (Сабалета, 82), Сильва, Сане – Жезус (Навас, 90+4)

«Лестер Сити»: Шмейхель – Симпсон, Беналуан, Фукс, Чилвелл – Марез, Кинг (Амарти, 68), Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 80) – Окадзаки (Слимани, 73), Варди

Предупреждения: Компани, Агуэро, Сильва — Беналуан, Фукс, Олбрайтон

«Тигры» вылетают в Чемпионшип

Не смог Марку Силва совершить чудо. Последней командой, которая понизилась в классе и начнет следующий сезон в Чемпионшипе (вслед за «Сандерлендом» и «Мидлсбро), стал «Халл Сити». «Тигры», всего на сезон вернувшиеся в элиту английского футбола, разгромно проиграли в Лондоне «Кристал Пэлас», превратив последний тур Премьер-лиги в пустую формальность.

Лондонская команда забила по два гола в каждом из таймов. В первом тайме отличились Уилфрид Заха и Кристиан Бентеке (для бельгийца этот гол стал 17-м забитым во всех турнирах сезона), а во втором тайме забивали Лука Миливоевич и Патрик Ван Анхолт.

«Кристал Пэлас» – «Халл Сити» 4:0

Голы: Заха, 3, Бентеке, 34, Миливоевич, 85 (с пенальти), Ван Анхолт, 90

«Кристал Пэлас»: Хеннесси – Уорд, Келли, Томкинс (Дилэйни, 86), Шлупп – Кабайе (Макартур, 62), Миливоевич – Заха, Панчеон, Таунсенд (Ван Анхолт, 75) – Бентеке

«Халл Сити»: Якупович – Магуайр (Дэвис, 50), Доусон, Раноккья (Боуэн, 46), Робертсон (Мэлони, 46) – Аль-Мохаммади, Ндиайе, Клукас, Гросицки — Эвандро – Ньяссе

Предупреждения: Кабайе, Панчеон, Ван Анхолт - Робертсон, Ндиайе, Доусон, Дэвис, Клукас

«Ливерпуль» уничтожает в столице «Вест Хэм»

Команда Юргена Клоппа сделала серьезный шаг навстречу Лиге чемпионов. «Ливерпуль» одолел самого непростого из оставшихся соперников – «Вест Хэм». Первый тайм в отличие от второго получился конкурентноспособным. «Молотобойцы» достойно сопротивлялись и имели несколько хороших моментов, чтобы забить. Особенно убойный момент упустил Андре Айю в самом конце первого тайма, когда ганец умудрился с метра попасть в штангу. Но к тому времени подопечные Славена Билича уступали.

Даниэль Старридж, появившийся в основе клуба всего в шестой в чемпионате этого сезона, забил впервые за четыре месяца. Англичанин хладнокровно реализовал выход один на один. Ювелирную передачу в голевом моменте выдал Филиппе Коутиньо, проведший великолепную игру. Уже во втором тайме бразильский полузащитник оформил дубль, забив два красивых мяча. А жирную точку поставил Дивок Ориги, поразив ворота с близкого расстояния.

Мерсисайдская команда провела очень сильный второй тайм и просто уничтожила «Вест Хэм», не оставив никаких шансов лондонцам. Впереди у «Ливерпуля» домашняя встреча с «Мидлсбро» и в случае успеха в ней, «красные» гарантировано финишируют в зоне Лиги чемпионов. Есть еще мизерный шанс опередить «Ман Сити» и занять третье призовое место, но это маловероятно.

«Вест Хэм» — «Ливерпуль» 0:4 (ВИДЕО)

Голы: Старридж, 35, Коутиньо, 57, 61, Ориги, 76

«Вест Хэм»: Адриан — Фонте (Флетчер, 55), Рид, Коллинз — Байрэм, Фернандеш, Нордтвейт, Крессвелл – Айю (Снодграсс, 77), Лансини — Кальери (Фегули, 55)

«Ливерпуль»: Миньоле — Клайн, Матип, Ловрен, Милнер – Вейналдум, Джан, Лаллана (Груйич, 89) — Коутиньо (Вудберн, 89), Старридж (Лейва, 87), Ориги

Предупреждения: Фернандеш, Коллинз

«Тоттенхэм» на мажорной ноте прощается с «Уайт Харт Лейн»

Ярко «Тоттенхэм» завершил свои выступления на «Уайт Харт Лейн», которая была домашней ареной «шпор» на протяжении 118 лет. Команда Маурисио Почеттино уверенно справилась с «Манчестер Юнайтед», игроки которого уже всеми мыслями находятся в финале Лиги Европы. И вправду, в отличие от лондонской команды, для «манкунианцев» отчетная встреча была разминочной, не более.

«Шпоры» тотально доминировали на протяжении всего матча, и повезло еще гостям, что пропустили всего дважды. Благодарить манчестерская команда должна своего голкипера Давида Де Хеа, совершившего несколько эффектных сэйвов.

Подопечные Маурисио Почеттино забили по голу вначале каждого из таймов. К стандартным положениям хозяев «Манчестер Юнайтед» оказался не готов. Первое взятие ворот состоялось после разыгранного углового и точного навеса Бена Дэвиса на дальний угол вратарской, откуда Виктор Ваньяма, высоко выпрыгнув, сильным ударом головой вонзил круглого в ворота. А второй гол был забит после навеса Кристиана Эриксена со штрафного и игрой на опережение Харри Кейна. К слову, для лучшего бомбардира «Тоттенхэма» этот гол стал первым против МЮ в АПЛ.

Все чем смогла ответить команда Жозе Моуриньо, это голом престижа от Уэйна Руни. В забитом мяче большая заслуга Антони Мартиаля, ворвавшегося в штрафную и прострелившего точно на капитана «манкунианцев». В целом же именно Мартиаль был самой заметной фигурой в атаке «Манчестер Юнайтед». Также добавил скорости команде и Маркус Рэшфорд, вышедший на поле со скамейки запасных.

Впервые с сезона 1964/65 «Тоттенхэм» не проиграл в течение сезона ни одного домашнего матча в Премьер-лиге. А 14-матчевая домашняя победная серия «шпор» стала рекордной в истории команды.

Последняя победа на «Уайт Харт Лейн» обеспечила «Тоттенхэму» серебряные награды, впервые в эпоху АПЛ. А «Манчестер Юнайтед», проиграв во втором матче подряд, с высокой долей вероятности завершит сезон на шестом месте. Впрочем, впереди у «красных дьяволов» самая важная встреча сезона – финал Лиги Европы против «Аякса».

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 2:1 (ВИДЕО)

Голы: Ваньяма, 6, Кейн, 48 — Руни, 71

«Тоттенхэм»: Льорис — Триппьер (Уокер, 83), Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис — Дайер, Ваньяма — Эриксен (Н’Куду, 90+1), Алли, Сон (Дембеле, 72) — Кейн

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Байи, Смоллинг, Джонс, Блинд — Каррик, Туанзебе (Эррера, 61) – Лингард (Мхитарян, 61), Мата (Рэшфорд, 79), Руни – Мартиаль

Предупреждения: Ваньяма — Руни, Байи

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