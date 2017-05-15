КОПОЛОВЕЦ: «Динамо – великий клуб, в котором играют невеликие игроки»

Экс-хавбек «Карпат» и «Говерлы» Михаил Кополовец прокомментировал поражение киевского «Динамо» в матче против «Олимпика» (1:2).

– «Динамо» – великий клуб, в котором играют невеликие футболисты. Не хочу никого обидеть, но 70-80 процентов состава не соответствует бренду киевского «Динамо». Это во-первых. Во-вторых, никто не «грызет землю». Нет мастерства – грызи землю, добивайся результата через самоотдачу. Но и этого нет. Мне уже давно не нравится, как играет «Динамо».

Но когда-то мы знали: если едешь к «Динамо» – это поражение 0:5, 0:6. Без вариантов. Но этого уже давно нет. Забери оттуда Ярмоленко – и это будет обычная средняя команда. Понятно, что руководство клуба взяло паузу – сделало ставку на молодых футболистов. Ранее они проходили обкатку в «Говерле», других клубах. Сейчас все по-другому. Это – болезненный процесс.

Но и без молодых у «Динамо» есть игроки, которым нужно доказывать свой уровень. Возьмем Хачериди. «Динамо» с тебя сделало очень хорошего футболиста, сделало человека, а ты бросаешь команду в самый сложный момент. Что с головой у этого игрока?

– Ярмоленко уже извинился за поражение и заверил, что в финале Кубка Украины «Динамо умрет за победу». Не рискует ли этот матч против «Шахтера» превратиться в побоище?

– Эмоции в этом матче будут всегда. Понятно, что Ярмоленко стыдно за такой результат. Но они извиняются уже не впервые. Если бы «Динамо» настраивалось на «Олимпик» или другие команды так же, как на «Шахтер», то и просить прощения не пришлось бы. А так – для «Динамо» второе место в чемпионате стало нормой. «Шахтер» отпускает своих игроков чаще, к тому же – более значимых, но это не сказывается на результатах команды. Даже если сейчас забрать оттуда Тайсона, Марлоса, я сомневаюсь, что что-то изменится. Просто у этой команды есть свой стиль и он сохранится.