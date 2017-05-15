ВАЦКО: «Кадар купил себе место в штрафной и смотрел оттуда футбол»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко проанализировал поединок «Олимпик» - «Динамо» (2:1).

- Была серьезная ротация, потому что «Динамо» хочет выиграть Кубок Украины, и это нужно учитывать. Это выбор тренера, но это никого не интересует - результат должен быть. Учитывая ротацию, на поле нашлось место двум новоприобретенным центральным защитникам, на которых сделана большая ставка - Пантич и Кадар. Если мы будем разбирать мячи, которые пропускало киевское «Динамо», то там ошибся Бурда. Он играет мало. Но если мы посмотрим внимательнее, то Пантич давал пасы в никуда и имитировал отбор мяча, а Кадар, который играет от матча к матчу, на этот поединок купил себе лучшее место - в штрафной – и смотрел оттуда футбол. Команда переходит на игру в три центральных защитника, но остается вопрос, как эти защитники играют в пас. Сейчас еще возникает вопрос, как они отбирают мячи. Они проигрывают борьбу там, где не имеют права проигрывать, и при этом они же играют с «Олимпиком». Не с «Барселоной», не с «Наполи» и так далее. «Олимпик» не забивал «Динамо» в Премьер-лиге. А здесь киевляне допустили две ошибки в обороне, которые перечеркнули все, что было создано в атаке.

Я согласен, что в матче с дончанами у «Динамо» было много моментов, не везло, и спасали стойки. Мне понравился Очигава как левый латераль: сначала играл несколько закомплексовано, потом пришла раскованность, несколько раз между ног сопернику здорово прокинул мяч. Он принимал хорошие решения, отдавал зрячие обостряющие передачи, момент у него был, молодец. Яремчука я также считаю талантливым игроком. Но если он будет так реализовывать свои моменты, то он сядет на скамейку надолго, потому что есть конкуренция.