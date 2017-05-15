Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Реал забил в 62-м матче подряд и превзошел рекорд Баварии

Мадридский клуб уже более года не покидает поле без забитого мяча

  • 15.05.2017 14:11
  • 259 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» превзошел рекорд результативности мюнхенской «Баварии» среди команд топ-5 чемпионатов Старого Света.

Испанская команда в 37 туре Примеры обыграла «Севилью» со счетом 4:1 и, таким образом, довела свою забивную серию до 62 матчей подряд.

В последний раз игроки «Реала» не смогли найти ключей к воротам соперников в полуфинальном матче ЛЧ против «Манчестер Сити» (поединок состоялся 26 апреля 2016 года и закончился нулевой ничьей). Предыдущая рекордная серия принадлежала «Баварии» в сезонах-2012/13 и 2013/14 и насчитывала 61 матч.

Напомним, в этом году «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также претендует на первое место в чемпионате Испании.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.