Реал забил в 62-м матче подряд и превзошел рекорд Баварии

Мадридский «Реал» превзошел рекорд результативности мюнхенской «Баварии» среди команд топ-5 чемпионатов Старого Света.

Испанская команда в 37 туре Примеры обыграла «Севилью» со счетом 4:1 и, таким образом, довела свою забивную серию до 62 матчей подряд.

В последний раз игроки «Реала» не смогли найти ключей к воротам соперников в полуфинальном матче ЛЧ против «Манчестер Сити» (поединок состоялся 26 апреля 2016 года и закончился нулевой ничьей). Предыдущая рекордная серия принадлежала «Баварии» в сезонах-2012/13 и 2013/14 и насчитывала 61 матч.

Напомним, в этом году «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также претендует на первое место в чемпионате Испании.