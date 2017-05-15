Как исход финалов повлияет на Лигу чемпионов-2017/18?

Основные моменты

• Победитель Лиги чемпионов УЕФА получает прямой пропуск в групповой этап сезона 2017/18 вне зависимости от места, которое он займет в национальном первенстве.

• Победитель Лиги Европы УЕФА получает путевку в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов (Путь представителей лиг) или сразу попадает в групповой этап, если добился этого права по итогам национального чемпионата, или если победитель Лиги чемпионов УЕФА попал в группой этап по итогам своего национального первенства, освободив дополнительную вакансию, которая достанется как раз победителю Лиги Европы.

• Исходя из приведенных выше условий и текущей ситуации в национальных чемпионатах, триумф «Реала» в Кардиффе обеспечит победителю Лиги Европы автоматическую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18 (поскольку мадридцы и так получили прямой пропуск от испанской лиги). То же самое произойдет, если «Ювентус» финиширует в серии А на одном из двух высших мест и выиграет Лигу чемпионов.

• Победитель Лиги Европы получит путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов, только если »Ювентус» займет в серии А третье место и выиграет Лигу чемпионов.

• Англия выставит пять клубов в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, если «Манчестер Юнайтед» выиграет Лигу Европы, так как он уже точно не попадет в топ-четверку в премьер-лиге.

• «Аякс» занял в своем первенстве второе место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, поэтому Нидерланды не получат дополнительную вакансию в главном еврокубке в случае победы амстердамцев в Лиге Европы.

• Во всех случаях, когда в схему отбора вносятся изменения после того, как определены и подтверждены все участники, на любых стадиях в Лиге чемпионов УЕФА приоритет отдается победителям национальных первенств (в соответствии с тем, на каком этапе они должны стартовать при действующей схеме отбора). Обновленный список участников будет обнародован после соответствующего решения УЕФА.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА: «Ювентус» - «Реал» (Кардифф)

Победитель: «Ювентус»



Если «Ювентус» финиширует в серии А на одном из двух высших мест, что дает прямую путевку в групповую стадию...

• Освободившееся место в групповом турнире займет победитель Лиги Европы УЕФА.

• В соответствии со схемой отбора Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18 команда, занявшая третье место в серии А, начнет турнир с раунда плей-офф. У Италии так и останется три участника в Лиге чемпионов.

Если «Ювентус» займет третье место в серии А, что дает путевку в раунд плей-офф...

• «Ювентус» напрямую попадет в групповую стадию на правах действующего победителя Лиги чемпионов. Также в групповой турнир автоматически квалифицируются чемпион и серебряный призер серии А в соответствии со схемой отбора сезона 2017/18. То есть все три участника Лиги чемпионов от Италии сразу окажутся в групповой стадии.

• В свою очередь победитель Лиги Европы УЕФА попадет в раунд плей-офф Лиги чемпионов (Путь представителей лиг).

Победитель: «Реал»

• «Реал» уже обеспечил себе место в групповой стадии по итогам своего национального первенства. Так что в случае его победы в этом розыгрыше гарантированно освободится место в групповом турнире следующего сезона.

• Освободившееся место в групповом турнире займет победитель Лиги Европы.

• В соответствии со схемой отбора Лиги чемпионов-2017/18, команда, занявшая четвертое место в «примере», начнет турнир с раунда плей-офф.

ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА: «Аякс» - «Манчестер Юнайтед» (Стокгольм)

Победитель: «Аякс»

• «Аякс» занял второе место в первенстве Нидерландов, поэтому начнет борьбу в Лиге чемпионов с раунда плей-офф, если победитель кардиффского финала не квалифицируется в групповой этап через свой внутренний чемпионат. В противном случае «Аякс» сразу получит вакантное место в групповом этапе.

• Чемпион «Фейеноорд» напрямую попадет в групповой этап. Третьей путевки в Лигу чемпионов Нидерланды не получат.

Победитель: «Манчестер Юнайтед»

• «МЮ», который точно не попадет в четверку лучших премьер-лиги, начнет борьбу в следующей Лиге чемпионов с раунда плей-офф, если действующий обладатель трофея не квалифицируется в групповой этап через свое внутреннее первенство. В противном случае «Юнайтед» сразу получит вакантное место в групповом этапе.

• Три призера английской премьер-лиги попадут в групповой этап напрямую, а обладатель четвертого места получит путевку в раунд плей-офф, независимо то того, с какой стадии в следующей Лиге чемпионов стартует «МЮ». Таким образом у Англии будет сразу пять клубов в Лиге чемпионов.