Слова на ветер. Как легионеры Шахтера за сборную Украины хотят играть

В недавнем интервью защитник «Шахтера» Исмаили не исключил того, что когда-нибудь наденет футболку сборной Украины.
За последние годы бразильский защитник уже пятый легионер донецкого клуба, который заявляет о желании сменить гражданство и выступать за национальную сборную Украины. Но дальше разговоров дело не заходит. Хотя тот же Тайсон, который уже заигран за сборную Бразилии, по нашим данным, был наиболее близок к тому, чтобы сыграть за национальную команду Украины.
Исмаили
Тайсон
Марлос
Густаво Бланко-Лещук
Луис Адриано
Автор — Сергей Цыба, Sport.ua
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