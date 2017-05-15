Слова на ветер. Как легионеры Шахтера за сборную Украины хотят играть

В недавнем интервью защитник «Шахтера» Исмаили не исключил того, что когда-нибудь наденет футболку сборной Украины.

За последние годы бразильский защитник уже пятый легионер донецкого клуба, который заявляет о желании сменить гражданство и выступать за национальную сборную Украины. Но дальше разговоров дело не заходит. Хотя тот же Тайсон, который уже заигран за сборную Бразилии, по нашим данным, был наиболее близок к тому, чтобы сыграть за национальную команду Украины.

Исмаили

Тайсон

Марлос

Густаво Бланко-Лещук

Луис Адриано