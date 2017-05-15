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Слова на ветер. Как легионеры Шахтера за сборную Украины хотят играть

Sport.ua собрал высказывания легионеров донецкого клуба о желании выступать за сборную Украины

  • 15.05.2017 13:57
  • 1799 просмотров
  • 3 комментария
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© instagram.com

В недавнем интервью защитник «Шахтера» Исмаили не исключил того, что когда-нибудь наденет футболку сборной Украины.

За последние годы бразильский защитник уже пятый легионер донецкого клуба, который заявляет о желании сменить гражданство и выступать за национальную сборную Украины. Но дальше разговоров дело не заходит. Хотя тот же Тайсон, который уже заигран за сборную Бразилии, по нашим данным, был наиболее близок к тому, чтобы сыграть за национальную команду Украины.

Исмаили

Тайсон

Марлос

Густаво Бланко-Лещук

Луис Адриано

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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Кто из легионеров, на ваш взгляд, действительно пригодился бы сборной Украины?
  • 43.48% (10)
    1. Марлос
  • 34.78% (8)
    2. Никто
  • 13.04% (3)
    3. Густаво Бланко-Лещук
  • 8.7% (2)
    4. Тайсон
  • 0% (0)
    5. Луис Адриано
  • 0% (0)
    6. Исмаили
Проголосовали — 22 Результаты опроса
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Комментарии
    movkli
      movkli, 15.05.2017 14:13
    +4
    где вариант никто?)))
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    alegofich
    alegofich, 15.05.2017 14:33
    -2
    movkli, 15.05.2017 14:13
    где вариант никто?)))
    Варианта с динамо нет.
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    bokser2
    online
      bokser2, 15.05.2017 15:07
    0
    друг, тут скорее не хватает варианта все. реально если смотреть на класс игроков, все эти пацаны играли бы в основе, вопрос в другом, лично я бы не хотел чтобы за нашу сборную зигрывали зарубежных пацанов, пусть свои играют, учаться. а если и делать исключение, то очень редко и тем кто минимум 10 лет в украине уже играет, знает язык, тоесть как бы со всех игроков я считаю только эдмар заслужил, ну он и играл, а так, из этого списка даже не знаю кого и можно взять
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