Роман Санжар визнаний кращим тренером 29 туру УПЛ

Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар визнаний кращим тренером 29-го туру УПЛ. Керманич донецької команди отримав високі бали за перемогу у матчі із київським «Динамо» (2:1).
Нагадаємо, підопічні Санжара зуміли здолати киян на їхньому ж стадіоні (хоч і в номінальному статусі господарів поля), іще наблизившись до своєї мрії – першому в історії клубу виходу в єврокубки.
Кращим гравцем 29 туру став нападник «Шахтаря» Густаво Бланко-Лещук.
Источник — Официальный сайт УПЛ
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