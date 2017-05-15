Роман Санжар визнаний кращим тренером 29 туру УПЛ

Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар визнаний кращим тренером 29-го туру УПЛ. Керманич донецької команди отримав високі бали за перемогу у матчі із київським «Динамо» (2:1).

Нагадаємо, підопічні Санжара зуміли здолати киян на їхньому ж стадіоні (хоч і в номінальному статусі господарів поля), іще наблизившись до своєї мрії – першому в історії клубу виходу в єврокубки.

Кращим гравцем 29 туру став нападник «Шахтаря» Густаво Бланко-Лещук.