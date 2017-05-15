Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роман Санжар визнаний кращим тренером 29 туру УПЛ

«Олімпік» вперше в історії здолав київське «Динамо»

  • 15.05.2017 13:48
  • 79 просмотров
  • 0 комментария
Метки
УПЛ. Роман Санжар
© УПЛ. Роман Санжар

Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар визнаний кращим тренером 29-го туру УПЛ. Керманич донецької команди отримав високі бали за перемогу у матчі із київським «Динамо» (2:1).

Нагадаємо, підопічні Санжара зуміли здолати киян на їхньому ж стадіоні (хоч і в номінальному статусі господарів поля), іще наблизившись до своєї мрії – першому в історії клубу виходу в єврокубки.

Кращим гравцем 29 туру став нападник «Шахтаря» Густаво Бланко-Лещук.

Источник — Официальный сайт УПЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.