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Густаво Бланко-Лещук – кращий гравець 29 туру УПЛ

Нападник «Шахтаря» в голосуванні випередив форварда «Карпат» Максима Грися

  • 15.05.2017 13:33
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УПЛ. Густаво Бланко-Лещук
© УПЛ. Густаво Бланко-Лещук

Експертна рада Української Прем’єр-ліги визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в 29 турі УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Шахтаря» Густаво Бланко-Лещук, який у матчі з «Чорноморцем» відзначився двома забитими м’ячами. Він трохи випередив нападника «Карпат» Максима Грися.

До складу експертної ради увійшли: Леонід Буряк, Геннадій Орбу, Ігор Шуховцев, Олег Венглинський, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Ігор Циганик, Вадим Місюра.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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