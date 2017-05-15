Густаво Бланко-Лещук – кращий гравець 29 туру УПЛ

А если сравнить вовика 41-летнего беспомощного и Витальку в 40-41, когда он выносил на 13 лет мла...

Раскусят. Посмотри в глаза меру и вовика и ясно станет кто есть кто: у второго безнадега и типа х...

Если этот бой состоится, то лично я буду уверен, что все ради бабла. Не сможет Володя побить Джош...

Что бы ставить перед собой высокие задачи, нужно иметь соответствующую обойму игроков. При всей м...

А як умру, то поховайте мене на могилі...

Видел я уже как вы умираете при своих трибунах на своем поле(сходил на матч дк-шахтер ппц(аж два ...

В основі грати варіантів для неї поки мало. Не розумію, що поганого в кваліфікації ?

Фантастически уверенная в себе девочка. Если не поймает звезду, может дойти до самых вершин женск...