Густаво Бланко-Лещук – кращий гравець 29 туру УПЛ

Експертна рада Української Прем’єр-ліги визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в 29 турі УПЛ.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Шахтаря» Густаво Бланко-Лещук, який у матчі з «Чорноморцем» відзначився двома забитими м’ячами. Він трохи випередив нападника «Карпат» Максима Грися.
До складу експертної ради увійшли: Леонід Буряк, Геннадій Орбу, Ігор Шуховцев, Олег Венглинський, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Ігор Циганик, Вадим Місюра.
Источник — Официальный сайт УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.