Ультрас поблагодарили Светличную за поддержку команды «Металлист-1925»

Харьковские ультрас развернули баннер «Юлия Александровна, спасибо за НАШУ команду». Баннер появился на стадионе в Харькове перед началом матча 17-го тура Чемпионата Украины среди аматоров "Металлист-1925" – "Еднисть" (Плиски).

Футбольные фаны Харькова заявили, что баннер развернули в знак благодарности председателю Харьковской ОГА Юлии Светличной, которая поддерживает новую молодую команду «Металлист-1925».

«Мы увидели, что Юлия Александровна заинтересовалась играми нашего нового клуба и считали необходимым поблагодарить за поддержку так, как умеем лучше всего», – заявил Артём Мошенский, лидер ультрас Харькова.

Он также добавил, что Светличная часто приходит на матчи любительской лиги. «Вообще губернаторы в других областях не посещают матчи любительской лиги, отдавая предпочтение более высокому уровню, где много камер и прессы. А она ходит на наши игры регулярно, значит, искренне переживает за команду. Очень надеюсь, что поддержка Юлии Александровны покажет потенциальным инвесторам и членам клуба, мы идём правильно и впереди только победы", – добавил Мошенский.

Сейчас команда "Металлист-1925" является лидером в турнирной таблице второй группы Чемпионата Украины по футболу среди аматоров. Председатель ХОГА Светличная присутствовала на игре 13 мая, поддержала команду и проверила готовность поля к проведению финала Кубка Украины. Матч завершился крупной победою харьковчан со счётом 4:1. Руководство команды ставит задачу перед тренером и игроками выиграть звание чемпиона Украины среди аматоров. В следующем сезоне «Металлист 1925» планирует выступать во второй профессиональной лиге Украины, с этой целью подана заявка в ФФУ и сейчас проходит аттестация для оформления профессионального статуса.