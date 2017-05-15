Трое игроков Ювентуса вошли в топ-10 защитников мира

Если этот бой состоится, то лично я буду уверен, что все ради бабла. Не сможет Володя побить Джош...

Раскусят. Посмотри в глаза меру и вовика и ясно станет кто есть кто: у второго безнадега и типа х...

А если сравнить вовика 41-летнего беспомощного и Витальку в 40-41, когда он выносил на 13 лет мла...