Трое игроков Ювентуса вошли в топ-10 защитников мира

Авторитетное испанское издание Marca назвало топ-20 лучших защитников мира. В список вошли:
1. Леонардо Бонуччи («Ювентус»)
2. Марсело («Реал»)
3. Диего Годин («Атлетико»)
4. Филипп Лам («Бавария»)
5. Жерар Пике («Барселона»)
6. Дани Алвес («Ювентус»)
7. Жером Боатенг («Бавария»)
8. Джорджо Кьеллини («Ювентус»)
9. Серхио Рамос («Реал»)
10. Тьяго Силва (ПСЖ)
Во втором десятке фигурируют такие игроки, как Калиду Кулибали («Наполи»), Виргил ван Дейк («Саутгемптон»), Лоран Косельни («Арсенал»), Рафаэль Варан («Реал»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Давид Алаба («Бавария») и другие.
Источник — Marca
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