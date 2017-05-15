Поражение Динамо, ляп Шуста и камбэк Карпат

Испорченный юбилей «Динамо» , разгром «Черноморца» в Одессе, камбэк «Карпат» в битве за выживание – все самые интересные события минувшего уик-энда в нашем традиционном обзоре.

Кварцяный тура

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный известен своей экспрессивностью и зачастую очень жесткими высказываниями, особенно в адрес своих игроков. На удивление, после поражения от «Стали» со счетом 0:1, Кварцяный не столько ругался, сколько благодарил болельщиков луцкой команды за то, что они пришли на игру.

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые фанатично поддерживают команду, ходят несмотря ни на что, но очень важно, чтобы болельщик приходил на стадион не только на «Шахтер», но и когда у команды такие матчи. Очень много молодых луцких ребят, это очень важно для них. Нам нужно организоваться, играть в лидерах, и вернуть болельщика, но это нужно делать вместе. Сегодня наши футболисты очень старались. Не очень положительная полоса продолжается, и надо всем терпеть и ждать лучших времен», – отметил Кварцяный на послематчевой пресс-конференции.

Победа тура

Обыграть киевское «Динамо» или донецкий «Шахтер» – мечта любого украинского клуба. Вот только проигрывают наши гранды не так уж часто.

На этот раз выполнить задачу-максимум и взять верх над «Динамо» удалось донецкому «Олимпику», обыгравшему команду Сергея Реброва со счетом 2:1. Особенно хорош был первый гол в исполнении Сергийчука на 8-й минуте. Михаил ужом проскользнул мимо двух центральных защитников «Динамо» и четко отправил мяч под дальнюю штангу. Во втором тайме киевляне сами «привезли» себе второй гол, когда Бурда отдал неточную передачу назад, а Поступаленко точно пробил по пустым воротам. «Динамо» хватило только на гол престижа, отличился тот же Бурда.

«К сожалению, праздник сегодня не вышел...», – грустно отметил после матча Сергей Ребров, говоря про 90-летний юбилей киевского «Динамо», который праздновали в день матча.

Форстер тура

«Я бы поставил свой дом на то, что Джеррард забьет пенальти», – некогда говорил главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс.

У луганской «Зари» есть свой мастер по исполнению одиннадцатиметровых штрафных ударов без защиты. Гол 26-летнего бразильского защитника Рафаэля Форстера не только принес «Заре» победу над «Александрией» (1:0), но и стал для футболиста 6-м мячом в УПЛ в текущем сезоне. И все они были забиты с пенальти! Отличный удар и исключительное хладнокровие делают Форстера настоящим кошмаром для вратарей. В итоге, «Заря» одержала первую победу в семи последних матчах чемпионата.

Разгром тура

Оформив чемпионское звание, донецкий «Шахтер» не спешит почивать на лаврах. Очередной жертвой «горняков» стал одесский «Черноморец». При этом состав донецкий команды был откровенно экспериментальным, в стартовом составе на поле вышли Алан Патрик, Азеведо, Танковский и Зубков, место в воротах занял Никита Шевченко, а во втором тайме немного игрового времени получил даже Василий Кобин.

Впрочем, это никак не помешало «Шахтеру» уверенно разбить соперника, два мяча на свой счет записал Густаво Бланко-Лещук, автогол в пассиве у Ризвана Аблитарова. Донецкая команда уже решила все свои турнирные задачи, а потому до конца чемпионата мы станет свидетелями еще не одного эксперимента в исполнении главного тренера команды Паулу Фонсеки.

Ляп тура

Писать об ошибках вратарей – дело неблагодарное. Так уж повелось, что ошибаются все, включая лучших мастеров, но именно вратарские огрехи приковывают к себе повышенное внимание зрителей. Все просто: зачастую любая помарка вратаря – это пропущенный гол, голкиперов страховать некому, позади только линия ворот.

«Ворскла» вела 1:0 в матче со «Звездой», казалось, что полтавская команда не упустит победу. Но на 73-й минуте Игорь Загальский решился на удар с дальней дистанции, мяч летел прямо в опытного Шуста, но голкипер так неудачно подставил руки, что, отскочив от них, мяч оказался в сетке ворот. Встреча закончилась ничьей 1:1.

«Назовите хоть одного вратаря в мире, кто не ошибается. Есть ли такие вратари? Каждый допускает какие-то ошибки. Безусловно, обидно», – после матча поддержал Шуста главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко.

Камбэк тура

«Днепр» и «Карпаты» сражаются за выживание в подвале турнирной таблицы, где они очутились не столько из-за плохой игры, сколько из-за санкций ФИФА и снятия очков. «Карпаты» с начала сезона лишились 6-ти зачетных пунктов, «Днепр» – целых 15-ти.

Но днепровская команда не сдается и продолжает играть в футбол. В поединке с львовянами Кочергин и Довбик в дебюте второго тайма довели преимущество своей команды до двух мячей. Откровенно не верилось, что «Карпаты» смогут не то что выиграть, а хотя бы увезти домой ничью.

Все перевернулось с ног на голову в период с 65-й по 73-ю минуты. Сначала Ксенз головой расстрелял Лунина, затем Нестеров также головой аккуратно уложил мяч по дальнюю штангу, а в довершение всего Грысьо воспользовался пасом Худобяка после ошибки Лунина и с удовольствием расстрелял пустые ворота. Восемь минут – и игра сделана. Ну могут же, когда хотят!

«Мне очень нравится атакующий футбол, но пришлось наступить на горло собственной песне, чтобы начать набирать очки, чтобы уйти с последнего места, с предпоследнего, чтобы сделать какой-то задел. Потому что давление, которое испытывают игроки, находясь в зоне вылета, не сопоставимо с давлением, когда двигаешься вверху таблицы. Здесь же хождение по лезвию бритвы», – сказал после матча наставник «Карпат» Олег Дулуб.

Цитата тура

Львовские «Карпаты» так раздражены постоянными слухами о возможной отставке главного тренера команды Олег Дулуба, что очередную информацию о его уходе прокомментировали в своем твиттере.

Перше квітня давно минуло. У нас вже руки болять спростовувати нісенітниці і дешеві "сенсації". pic.twitter.com/mM7Q6OfspE — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 9 мая 2017 г.

В материале использованы фото официальных сайтов клубов