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Тарас Михалик может перейти в московское Динамо

Команда Юрия Калитвинцева заинтересована в услугах украинского защитника

  • 15.05.2017 12:39
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ФК Локомотив. Тарас Михалик
© ФК Локомотив. Тарас Михалик

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик, который выступает за московский «Локомотив», этим летом может поменять клубную прописку.

В услугах украинского защитника заинтересован другой московский клуб – «Динамо». Напомним, команда Юрия Калитвинцева досрочно выиграла чемпионат ФНЛ и со следующего сезона будет выступать в Премьер-лиге.

Ранее наставник «Локомотива» Юрий Семин заявлял, что хотел бы оставить Михалика в составе свой команды.

33-летний украинский защитник выступает в составе «железнодорожников» с 2013 года. В Москву его позвал нынешний тренер каменской «Стали» Леонид Кучук.

Источник — Динамомания

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