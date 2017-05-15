Тарас Михалик может перейти в московское Динамо

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик, который выступает за московский «Локомотив», этим летом может поменять клубную прописку.
В услугах украинского защитника заинтересован другой московский клуб – «Динамо». Напомним, команда Юрия Калитвинцева досрочно выиграла чемпионат ФНЛ и со следующего сезона будет выступать в Премьер-лиге.
Ранее наставник «Локомотива» Юрий Семин заявлял, что хотел бы оставить Михалика в составе свой команды.
33-летний украинский защитник выступает в составе «железнодорожников» с 2013 года. В Москву его позвал нынешний тренер каменской «Стали» Леонид Кучук.
Источник — Динамомания
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