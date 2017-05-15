Вадим Костюченко: «Шкільна футзальна ліга – це інвестиція у майбутнє»

13 та 14 травня на майданчиках київського спорткомплексу ЦСК ЗСУ відбулися фінальні матчі вже третього за ліком турніру «Шкільна футзальна ліга України». Всеукраїнські змагання були організовані за підтримки Федерації футболу, Асоціації футзалу, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства освіти та науки.

У сезоні-2016/2017 рр. у турнірі взяли участь понад 3 000 шкільних команд та 30 000 учнів п’ятих класів з усієї країни. До всеукраїнського фіналу пробилися 16 найсильніших шкільних команд, які подолали міські, регіональні та зональні етапи змагань.

Важливість проведення подібних змагань в Україні беззаперечна , адже турніри допомагають підтримувати спортивний дух країни, сприяють фізичному розвитку нового покоління та сприяють вихованню майбутніх футбольних зірок. «Шкільна футзальна ліга» - це інвестиція у майбутнє, один із наймасштабніших спортивних проектів для школярів в країні, - наголосив перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко під час церемонії нагородження команд - Розвиток дитячо-юнацького футболу та футзалу були і продовжують залишатися пріоритетними для національної асоціації, а зростання з кожним роком кількості учасників змагань підтверджує те, що ми рухаємось у правильному напрямку».

Як запевнив президент Асоціації футзалу України Сергій Владико, подібні турніри - це лише початок, запевняє. «Ми на цьому не зупиняємося, - зазначив він. - Разом із Федерацією футболу України та іншими партнерами. продовжуємо опікуватися цим проектом, і зробимо все можливе щоб у наступному році кількість фіналістів збільшилась. Головна мета цього турніру – підтримка здорового способу життя. Але ми також будемо раді, якщо хтось з цих юних та талановитих хлопчиків зможе дорости до рівня гравця національної збірної команди».

Відзначимо, що переможцями третього сезону «Шкільної футзальної ліги» стали учні ЗОШ № 47 з Херсона, які у фіналі переграли футзалістів бердичівського НВК № 10.

За підсумками Всеукраїнського турніру були визначені й найкращі гравці як в окремих номінаціях, так і у складах усіх шістнадцяти команд-фіналістів. Кожен з них був нагороджений пам’ятними призами від партнерів «Шкільної футзальної ліги України».