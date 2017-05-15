Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко извинился перед болельщиками киевского клуба после поражения от «Олимпика» (1:2).

«Ребята, спасибо вам за то, что вы делаете для нас. Мы это ценим.

Хочу извиниться за сегодняшнюю игру, за этот чемпионат, за то, что мы провалили его. Но у нас есть игра в среду, и я вам обещаю, что мы отдадим все силы и умрем на футбольном поле за победу», - сказал Ярмоленко.