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ЯРМОЛЕНКО: «Умрем на футбольном поле за победу в матче с Шахтером»

Игрок «Динамо» извинился перед болельщиками киевского клуба за поражение от «Олимпика»

  • 15.05.2017 11:34
  • 848 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко извинился перед болельщиками киевского клуба после поражения от «Олимпика» (1:2).

«Ребята, спасибо вам за то, что вы делаете для нас. Мы это ценим.

Хочу извиниться за сегодняшнюю игру, за этот чемпионат, за то, что мы провалили его. Но у нас есть игра в среду, и я вам обещаю, что мы отдадим все силы и умрем на футбольном поле за победу», - сказал Ярмоленко.

Источник — Профутбол

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Комментарии
    Semeramid-dayn
      Semeramid-dayn, 15.05.2017 11:45
    +5
    Молодец, хоть кто из динамо решительный, " накачал" себя и партнеров перед финалом кубка, главное чтоб слова были не пустым звуком, тем интереснее будет матч с шахтой
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    fff
      fff, 15.05.2017 11:49
    +6
    а если не возьмут кубок,что скажут болельщики?почему не умер?
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    Виктор Костюк
    online
      Виктор Костюк, 15.05.2017 11:58
    -1
    Умирать не надо - надо выиграть. Но увы, это вам не по силам
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 15.05.2017 12:02
    -1
    о ,якщо Ярмола кричить голоснішє за всіх .то точно буде сирішє сірой миші на полі з усіх.
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