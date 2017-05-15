Атлетико обеспечивает себе бронзу, судьба чемпионства не решена

В битве аутсайдеров Ла Лиги сильнее оказалась памплонская «Осасуна», обыгравшая «Гранаду». Это, однако, не помогло ни одной из команд – что памплонцы, что андалусийцы покинут высший испанский дивизион по итогам сезона.

Для «Гранады» это поражение стало 12-м кряду, а для Тони Адамса это шестое поражение у руля андалусийского коллектива.

Голы: Мондрагон, 24, Рамос, 41 – Кодро, 75

«Осасуна»: Сиригу – Мондрагон (Гарсия, 78), Буньюэль (Клерк, 68), Вуядинович, Лоэ – Санхурхо, Чаушич (Олавиде, 68), Беренгер – Торрес, Кодро, Леон

«Гранада»: Очоа – Ломбан, Фулькье, Ингасон, Хонгла (Агбо, 84) –Ангбан, Крхин, Рубен Везу, – Бога (Малле, 64), Перейра (Энтрена, 81), Рамос

Предупреждения: Хонгла, Фулькье, Агбо, Леон

Галисийская «Сельта» сделавшая ставку на Лигу Европы, полностью провалила сезон Примеры. В рамках 37-го тура галисийцы несколько неожиданно уступили баскскому «Алавесу».

Баски решили свои задачи еще в первом тайме – уже к 37-й минуте, забив три гола. Три замены, проведенные Эдуардо Бериццо нисколько не помогли улучшить положение «Сельты» - галисийцы сподобились только на гол престижа. На 78-й минуте Яго Аспас реализовал пенальти.

«Сельта» терпит пятое поражение кряду и за тур до конца сезона занимает 13-е место Ла Лиги.

Голы: Ману Гарсия, 5, Феддаль, 18, Дейверсон, 37 – Аспас, 78, с пенальти

«Алавес»: Пачеко, Руано, Тео, Вигарай, Феддаль, Торрес, Ману Гарсия (Маркос Льоренте, 75), Катаи (Ромеро, 71), Собрино, Дейверсон, Токеро (Мендес, 66).

«Сельта»: Иван Вильяр, Гомес, Планас, Ронкалья (Кастро, 60), Фонтас, Хосабед, Диас (Эрнандес, 45), Систо, Васс, Бонгонда (Аспас, 46), Бовю.

Предупреждения: Руано (63), Аспас (81), Фонтас (84), Кастро (87)

Ряд матчей 37-го тура Примеры проходили в одинаковое время. Мадридский «Атлетико» отправился в Севилью, где сыграл против местного «Бетиса». Начало матча получилось достаточно интересным – для «Атлетико» все еще была турнирная мотивация; а «Бетис», видимо, просто решил порадовать местную публику.

Вскоре темп игры изменился – инициативу перехватил «Бетис». Это во многом объясняется результатом параллельного матча, где «Реал» принимал «Севилью». Там уже к 23-й минуте мадридский коллектив вел в счете, что позволило «Атлетико» несколько расслабиться.

«Бетис» создал несколько опасных моментов у ворот Облака, но на перерыв команды ушли так и не открыв счет в матче. Во втором тайме андалусийцы продолжили атаковать ворота соперника и на 57-й минуте Себальосу все же удалось открыть счет в поединке.

Статистически «Бетис» выглядел куда лучше «матрасников» - андалусийцы 13 раз били по воротам Облака, из которых 5 ударов пришлось в створ ворот. У «Атлетико» статистика ударов по воротам куда более скромная – всего лишь 5 раз мадридцы били в сторону ворот соперника; из которых лишь дважды попали в створ.

Особо не напрягаясь, «Атлетико» добывает один зачетный пункт – этого мадридцам хватит, чтобы за один тур до конца Примеры гарантировать себе бронзовые медали чемпионата.

Голы: Себальос, 57 — Савич, 66

«Бетис»: Адан — Рафа Наварро, Бруно Гонсалес, Пеццелья, Дурмиси (Мартинес, 87) — Мартен (Сехудо, 68), Петрос, Брашанац — Хоакин (Матиас Науэль, 90), Рубен Кастро, Себальос

«Атлетико»: Облак — Хименес, Люка Эрнандес, Савич, Филипе Луис (Торрес, 64) — Коке, Сауль, Габи, Феррейра Карраско — Гризманн (Парти, 75), Гамейро (Гайтан, 64).

Предупреждения: Брашанац, Петрос, Адан, Мартинес — Филипе Луис, Хименес, Коке, Савич

А все могло быть иначе. Андалусийская «Севилья» за тур до конца сезона Ла Лиги могла спутать карты первым трем командам чемпионата – отобрав бронзовые медали у «Атлетико» и приблизив «Барселону» к чемпионству. Для этого нужно было только обыграть мадридский «Реал».

Но «Севилье» в очередной раз не удалось ничего противопоставить «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».

Первый гол в ворота Рико влетел уже на 10-й минуте матча – Начо со штрафного отправил мяч в ворота гостей. Сложно сказать, чего в этом голе больше – курьезности или скандальности. Пока севильцы выяснили отношения с арбитром, пытаясь доказать неправомерность назначения штрафного, Начо пробил по воротам соперника. Защитники, занятые разговором с арбитром, даже не поняли, почему тот самый рефери указал на центр поля, а радостные мадридцы что-то праздновали.

На 23-й минуте Роналду «добил» соперника, отправив еще один мяч в ворота Рико.

К чести «Севильи» нужно сказать, что даже после двух голов, пропущенных на старте поединка, андалусийцы не сдались и всячески пытались отыграться. Наиболее старательным был Йоветич. Успехом его попытки увенчались только во втором тайме, когда на 49-й минуте Стеван вернул интригу в матче, забив гол в ворота Наваса.

На кураже «Севилья» провела пару атак, после чего игра успокоилась. На 78-й минуте Роналду забил шикарнейший гол, полностью похоронив надежды «Севильи» на бронзу в этом сезоне.

Под конец поединка «Севилья» совсем опустила руки, чем воспользовался Кроос, - под занавес матча сделав счет разгромным.

«Атлетико» может спать спокойно – третье место у них в кармане. Подопечные Сампаоли закончат сезон на четвертом месте. «Реал» и «Барселона» продолжат борьбу за чемпионство – это, пожалуй, единственная интрига в Ла Лиге за тур до конца сезона.

Голы: Начо Фернандес, 10, Криштиану Роналду, 23, 78, Тони Крооc, 84 - Штефан Йоветич, 49

«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Данило Да Сильва, Начо Фернандес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марко Асенсио, Матео Ковачич (Лука Модрич,72), Тони Крооc, Хамес Родригес (Каземиро,61), Альваро Мората (Лукас Васкес,61), Криштиану Роналду

«Севилья»: Серхио Рико, Габриэль Меркадо, Клеман Легле, Николас Пареха (Вальтер Монтойя,46), Виктор Витоло, Даниэль Каррису, Матиас Краневиттер, Микаэль Крон-Дели (Виссан Бен-Йеддер,89), Стивен Н'Зонзи, Хоакин Корреа (Гонсалес Поланко,89), Штефан Йоветич

Предупреждения: Данило Да Сильва (39), Альваро Мората (56), Габриэль Меркадо (69), Хоакин Корреа (80), Начо Фернандес (80)

«Барселона» без проблем справилась с «Лас Пальмасом», но этого слишком мало, чтобы обеспечить себе чемпионство. Каталонцы ждали осечки Мадрида, которой не случилось.

Четыре гола в ворота «Лас Пальмаса» каталонцы с радостью променяли бы на минимальную победу на Канарских островах – лишь бы «Севилья» забрала очки у «Реала».

«Блау-гранас» осталось сыграть матч 38-го тура против «Эйбара», в котором именно каталонцы выглядят безоговорочными фаворитами. Судьба чемпионства решится в следующее воскресенье – «Барселона» и «Реал» будут играть параллельные матчи. «Барселоне» остается лишь ждать осечки «Реала» и брать три очка в заключительном матче сезона.

Голы: Бигас, 63 — Неймар, 25, 67, 71, Л.Суарес, 27.

«Лас Пальмас»: Варас — Мишел, Лемос, Бигас, Элдер — Монторо (Эрнан, 78) — Момо (Халилович, 72), Меса, Виера (Х.Кастельяно, 85), Хесе — Боатенг.

«Барселона:» тер Штеген — Динь (Андре Гомеш, 58), Марлон, Умтити, Альба — Ракитич (Д.Суарес, 79), Бускетс, Иньеста — Месси, Л.Суарес (Алькасер, 79), Неймар.