Атлетико обеспечивает себе бронзу, судьба чемпионства не решена

В битве аутсайдеров Ла Лиги сильнее оказалась памплонская «Осасуна», обыгравшая «Гранаду». Это, однако, не помогло ни одной из команд – что памплонцы, что андалусийцы покинут высший испанский дивизион по итогам сезона.
Для «Гранады» это поражение стало 12-м кряду, а для Тони Адамса это шестое поражение у руля андалусийского коллектива.
Галисийская «Сельта» сделавшая ставку на Лигу Европы, полностью провалила сезон Примеры. В рамках 37-го тура галисийцы несколько неожиданно уступили баскскому «Алавесу».
Баски решили свои задачи еще в первом тайме – уже к 37-й минуте, забив три гола. Три замены, проведенные Эдуардо Бериццо нисколько не помогли улучшить положение «Сельты» - галисийцы сподобились только на гол престижа. На 78-й минуте Яго Аспас реализовал пенальти.
«Сельта» терпит пятое поражение кряду и за тур до конца сезона занимает 13-е место Ла Лиги.
Ряд матчей 37-го тура Примеры проходили в одинаковое время. Мадридский «Атлетико» отправился в Севилью, где сыграл против местного «Бетиса». Начало матча получилось достаточно интересным – для «Атлетико» все еще была турнирная мотивация; а «Бетис», видимо, просто решил порадовать местную публику.
Вскоре темп игры изменился – инициативу перехватил «Бетис». Это во многом объясняется результатом параллельного матча, где «Реал» принимал «Севилью». Там уже к 23-й минуте мадридский коллектив вел в счете, что позволило «Атлетико» несколько расслабиться.
«Бетис» создал несколько опасных моментов у ворот Облака, но на перерыв команды ушли так и не открыв счет в матче. Во втором тайме андалусийцы продолжили атаковать ворота соперника и на 57-й минуте Себальосу все же удалось открыть счет в поединке.
Статистически «Бетис» выглядел куда лучше «матрасников» - андалусийцы 13 раз били по воротам Облака, из которых 5 ударов пришлось в створ ворот. У «Атлетико» статистика ударов по воротам куда более скромная – всего лишь 5 раз мадридцы били в сторону ворот соперника; из которых лишь дважды попали в створ.
Особо не напрягаясь, «Атлетико» добывает один зачетный пункт – этого мадридцам хватит, чтобы за один тур до конца Примеры гарантировать себе бронзовые медали чемпионата.
А все могло быть иначе. Андалусийская «Севилья» за тур до конца сезона Ла Лиги могла спутать карты первым трем командам чемпионата – отобрав бронзовые медали у «Атлетико» и приблизив «Барселону» к чемпионству. Для этого нужно было только обыграть мадридский «Реал».
Но «Севилье» в очередной раз не удалось ничего противопоставить «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».
Первый гол в ворота Рико влетел уже на 10-й минуте матча – Начо со штрафного отправил мяч в ворота гостей. Сложно сказать, чего в этом голе больше – курьезности или скандальности. Пока севильцы выяснили отношения с арбитром, пытаясь доказать неправомерность назначения штрафного, Начо пробил по воротам соперника. Защитники, занятые разговором с арбитром, даже не поняли, почему тот самый рефери указал на центр поля, а радостные мадридцы что-то праздновали.
На 23-й минуте Роналду «добил» соперника, отправив еще один мяч в ворота Рико.
К чести «Севильи» нужно сказать, что даже после двух голов, пропущенных на старте поединка, андалусийцы не сдались и всячески пытались отыграться. Наиболее старательным был Йоветич. Успехом его попытки увенчались только во втором тайме, когда на 49-й минуте Стеван вернул интригу в матче, забив гол в ворота Наваса.
На кураже «Севилья» провела пару атак, после чего игра успокоилась. На 78-й минуте Роналду забил шикарнейший гол, полностью похоронив надежды «Севильи» на бронзу в этом сезоне.
Под конец поединка «Севилья» совсем опустила руки, чем воспользовался Кроос, - под занавес матча сделав счет разгромным.
«Атлетико» может спать спокойно – третье место у них в кармане. Подопечные Сампаоли закончат сезон на четвертом месте. «Реал» и «Барселона» продолжат борьбу за чемпионство – это, пожалуй, единственная интрига в Ла Лиге за тур до конца сезона.
«Барселона» без проблем справилась с «Лас Пальмасом», но этого слишком мало, чтобы обеспечить себе чемпионство. Каталонцы ждали осечки Мадрида, которой не случилось.
Четыре гола в ворота «Лас Пальмаса» каталонцы с радостью променяли бы на минимальную победу на Канарских островах – лишь бы «Севилья» забрала очки у «Реала».
«Блау-гранас» осталось сыграть матч 38-го тура против «Эйбара», в котором именно каталонцы выглядят безоговорочными фаворитами. Судьба чемпионства решится в следующее воскресенье – «Барселона» и «Реал» будут играть параллельные матчи. «Барселоне» остается лишь ждать осечки «Реала» и брать три очка в заключительном матче сезона.
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Автор — Яна Кустол, Sport.ua
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