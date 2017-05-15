Олександр ГЛАДКИЙ: «Приємно стати найкращим гравцем місяця»

Нападник «Карпат» Олександр Гладкий прокоментував вольову перемогу над «Дніпром» (3:2) в рамках 29 туру УПЛ.

– Олександре, насамперед, вітаємо тебе із перемогою в опитуванні на звання найкращого гравця УПЛ у квітні...

– Це приємно, але я б, у свою чергу, хоітв би подякувати уболівальникам, які віддали свої голоси, а також своїм партнерам. Усі разом ми досягаємо результату. Тому це визнання – це також визнання і усіх гравців, і усіх працівників ФК «Карпати». Моя заслуга хіба в тому, що я намагаюся реалізовувати усе те, що створюють для мене мої партнери.



– Цей матч забрав дуже багато емоцій. Як почуваєшся?

– Справді, був цікавий матч. Усіх хотів би привітати з перемогою, зокрема наших фанатів, які приїхали підтримати команду до Дніпра. Раз є така можливість, то так само привітаю усіх українських матерів, адже у кожної з них сьогодні свято. Міцного здоров’я вам та щастя. А щодо матчу, то ми добре знали, як гратиме «Дніпро». Однак, на початку другого тайму, ми відійшли від тренерських настанов і пропустили два голи. Часу в принципі залишалося достатньо, тож перегрупувалися, увімкнули фланги, використали наші козирі та почали забивати. Емоції? Відчуваю зараз приємну втому. Головне, що ми виграли.



– Коли рахунок став 2:0...

– Може у це важко повірити, але я не сумнівався, що ми можемо виправити ситуацію. А як забили гол, то кожен з нас зрозумів, що усе в наших руках. Всі грали дуже здорово, особливо відзначу Грися, який сьогодні забив вирішальний гол і приніс нам перемогу. Він просто молодець, ще й зробив хороший подарунок на день народження.



– Відрив від «Дніпра» тепер становить 5 очок...

– Як тільки я прийшов в команду, то відразу сказав, що в таблицю дивитися не буду. Треба грати в футбол, показувати те, на що ми здатні. У нас дуже хороша команда і ми це вже неодноразово доводили. Ми не дивимося в турнірку. Не дивимося ні на «Дніпро», ні на «Волинь», ні на будь-кого іншого. Дивимося лише на себе.