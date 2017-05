Челси стал самой успешной командой Англии при Абрамовиче

Лондонский «Челси» досрочно стал чемпионом Англии за два тура до конца цемпионата. Для «аристократов» эта победа стала пятой в Премьер-лиге с тех пор, как клуб приобрел Роман Абрамович в 2003 году.

По информации британских СМИ, за это время российский бизнесмен вложил в команду более трех млрд фунтов: за 14 лет «Челси» потратил 806 млн фунтов на трансферы и £2,4 млрд - на зарплату футболистам и сотрудникам клуба. Еще около £71 млн было выплачено лондонцами уволенным тренерам в качестве компенсации.

На данный момент «Челси» имеет долг в размере 1,04 млрд фунтов перед компанией Fordstam Limited, через которую Абрамович владеет клубом.

«Челси» является самым успешным клубом Англии за период с 2003-го по 2017 год. За этот временной отрезок лондонцы выиграли 14 трофеев, «Манчестер Юнайтед» –12, потратив 486 млн на трансферы и £2,1 млрд - на зарплаты.

The Roman Empire: Since Abramovich took over in 2003, Chelsea have been England's most successful club pic.twitter.com/OxlL75vccH