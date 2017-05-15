Тренер Олимпика U-21: «Поединок с Динамо не был договорным»

Тренер «Олимпика» U-21 Игорь Климовский прокомментировал подозрения по поводу матча с «Динамо».
«Когда я прочитал в интернете, что мы сдавали игру, меня это удивило. Дома я специально просмотрел видеоролики, весь матч и могу сказать, что матч не был договорным. Я доверяю своим футболистам, они играли честно, старались.
Посмотрел два гола. В это время у нас сломался Артем Козлов. Пока мы делали замену, пропустили дважды.
Да, ошибки были, но я не могу винить игроков. В футболе все бывает», – сказал Климовский.
Источник — ТК Футбол
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