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Тренер Олимпика U-21: «Поединок с Динамо не был договорным»

Игорь Климовский уверяет, что его подопечные не сдавали матч

  • 15.05.2017 10:57
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ФК Олимпик. Игорь Климовский
© ФК Олимпик. Игорь Климовский

Тренер «Олимпика» U-21 Игорь Климовский прокомментировал подозрения по поводу матча с «Динамо».

«Когда я прочитал в интернете, что мы сдавали игру, меня это удивило. Дома я специально просмотрел видеоролики, весь матч и могу сказать, что матч не был договорным. Я доверяю своим футболистам, они играли честно, старались.

Посмотрел два гола. В это время у нас сломался Артем Козлов. Пока мы делали замену, пропустили дважды.

Да, ошибки были, но я не могу винить игроков. В футболе все бывает», – сказал Климовский.

Источник — ТК Футбол

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