Тренер Олимпика U-21: «Поединок с Динамо не был договорным»

Тренер «Олимпика» U-21 Игорь Климовский прокомментировал подозрения по поводу матча с «Динамо».

«Когда я прочитал в интернете, что мы сдавали игру, меня это удивило. Дома я специально просмотрел видеоролики, весь матч и могу сказать, что матч не был договорным. Я доверяю своим футболистам, они играли честно, старались.

Посмотрел два гола. В это время у нас сломался Артем Козлов. Пока мы делали замену, пропустили дважды.

Да, ошибки были, но я не могу винить игроков. В футболе все бывает», – сказал Климовский.