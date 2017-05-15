ФФУ дала Волыни время решить проблемы с лицензированием до 17 мая

Аттестационный комитет ФФУ дал «Волыни» время решить все проблемы с лицензированием на следующий сезон до 17 мая.
В последнее время «крестоносцы» имеют ряд финансовых проблем, что препятствует лучанам прохождению этой процедуры.
Главная и практически единственная пока проблема «Волыни» — долг экс-футболисту лучан Саше Стевичу, из-за которого клуб уже наказали лишением 6 очков. И ФФУ, и УПЛ до последнего ждали выплаты 70-ти тысяч долларов сербскому полузащитнику. Стевич несколько раз соглашался подождать с платежом, но деньги так и не перевелись.
По информации источника, «Волынь» еще раз пообещала заплатить Стевичу, мотивируя предыдущие невыплаты техническими причинами.
На данный момент «Волынь» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 7 очками.
Источник — Sportarena
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