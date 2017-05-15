ПАВЕЛКО: «Приятно, что Украина будет представлена на высшем уровне»

Новоиспеченный член дисциплинарного комитета ФИФА и президент ФФУ Андрей Павелко поделился эмоциями от утверждения своей кандидатуры на конгрессе в Бахрейне.
- Совет ФИФА одобрил персональный список изменений в дисциплинарный комитет. Там будет представлен президент УЕФА Александар Чеферин, но так как он по своему новому статусу перешел на следующий этап футбольной карьеры, то освободилось место, и он подал заявку от Украины в моем лице.
Мне очень приятно, что именно Украина будет представлена в этом высшем органе футбольного правосудия мира. Это большая ответственность для тех, кто сегодня вошел в состав дисциплинарного комитета. Те вопросы, которые будут там обсуждаться, имеют важный характер для развития мирового футбола.
На конгрессе ФИФА в Бахрейне также выступил президент организации Джанни Инфантино:
- Мы заново восстанавливаем репутацию ФИФА, после скандалов, из-за которых организация опустилась на самое дно, к сожалению. Но мы знаем, кто виноват и как все исправить. Кто нанимал дорогостоящих экспертов, на которых тратились миллионы, чтобы провести так называемые реформы. И это не я говорю — это говорят правоохранительные органы.
Источник — ТК Футбол
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