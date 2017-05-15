Андрей Пятов защищает ворота донецкого Шахтера уже 10 лет. Сейчас он является лучшим украинским вратарем с постоянной игровой практикой. В интервью Андрей рассказал о своей карьере в донецком клубе, о юношеском желании подражать Александру Шовковскому и о самых родных - жене и детях.
Источник — ТСН
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