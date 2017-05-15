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Андрей ПЯТОВ: «Был выбор - Шахтер или Динамо»

Голкипер донецкого «Шахтера» откровенно рассказал о своей карьере

  • 15.05.2017 09:39
  • 466 просмотров
  • 2 комментария
Метки
shakhtar.com. Андрей Пятов
© shakhtar.com. Андрей Пятов

Андрей Пятов защищает ворота донецкого Шахтера уже 10 лет. Сейчас он является лучшим украинским вратарем с постоянной игровой практикой. В интервью Андрей рассказал о своей карьере в донецком клубе, о юношеском желании подражать Александру Шовковскому и о самых родных - жене и детях.


 

Источник — ТСН

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Комментарии
    reignofshakhtar
    online
      reignofshakhtar, 15.05.2017 10:38
    +1
    Ти зробив правильний вибір, Андрію! Дякуємо! Багато років тобі у Збірній та Шахтарі, легендо!
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 15.05.2017 10:44
    0
    Шо значить, наканєцта вратарь вазьмьот золотой мяч?????? А яшин?
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