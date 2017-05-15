Сергей КЕРНИЦКИЙ: «Запретов на проведение игр в Одессе не было»

Генеральный директор «Черноморца» Сергей Керницкий поведал о ситуации с газоном на поле домашнего стадиона одесситов.

- Никаких запретов на проведение игр в Одессе не было. Это исключительно наше решение. У нас говорят, «это две большие разницы». Мы приняли решение, что для восстановления поля несколько матчей придется сыграть за пределами Одессы. И первая игра получилась с Александрией. Все, теперь мы вернулись, поле уже восстановили.

Ситуация с газоном – последствие зимы. В каждом городе и регионе погода была разной. Вы видите, что стадион — это бетонная коробка? Эту ситуацию я хочу оставить без комментариев. Скажу что-то, а потом будут рассказывать, что я сказочник. В следующий раз с наступлением зимы я буду приглашать таких «любителей» и пусть они меряют, насколько грунт промерзает на этом стадионе. И такое происходит уже не первую зиму. Есть аттестат клуба, который находится в ФФУ — читайте все там. Стадион сертифицирован на игру сборной, которые проходили здесь, и на игры Лиги Европы, когда мы принимали команды тут в декабре и феврале в 2015 году.

Я не комментирую ничьих слов, потому как не читаю, что там пишут (про заявление агронома «Динамо» относительно отсутствия подогрева на стадионе «Черноморец» - прим.). Я не говорю про работу кого-либо из других клубов, кто бы это ни был: агроном, тренер, директор или еще кто-то. Потому, что они там говорили — мне не интересно. Вы увидите этой зимой, что произойдет тоже самое. Вот зимой мы и поговорим, есть тут что-то или чего-то тут нет (на стадионе – прим. Footballua). Сколько стоила регенерация травы я не скажу, это коммерческая тайна. Это труд наших рабочих и сотрудников, которые отвечают за это поле.