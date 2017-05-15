Владислав ГЕЛЬЗИН: «Доверяю тренеру молодежной команды»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин и главный тренер «Олимпика U-21» Игорь Климовский прокомментировали подозрения в проведении игроками команды договорных матчей.

Недавно глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка публично заподозрил молодежный состав «Олимпика» в «сдаче» игры в поединке с киевским «Динамо». Вот как он высказался по этому поводу:

«На игру «Олимпик U-21» - «Динамо U-21» нереальные ставки. Поставлены странные суммы, были ставки на фору в 1,5 мяча на «Динамо», тотал больше 2,5. Во время матча ставили на тотал больше 3,5, такое ощущение, что они знали, когда надо пропустить голы.

Мы просим клубы о максимальном сотрудничестве, потому что знаем, что они — жертвы этой проблемы. Но очевидно, что в некоторых случаях слов недостаточно. Мы сделаем все возможное, чтобы решить эту проблему, включая обращение в полицию. Я надеюсь, что некоторые футболисты «Олимпика» вместо риска больше никогда не играть в футбол, решат сотрудничать с нами.»

Свои комментарии относительно данной ситуации дало руководство клуба «Олимпик».

Игорь Климовский, тренер «Олимпика U-21»:

- Когда я услышал обвинение в том, что мы «сдали» игру, это меня сильно удивило. Я специально посмотрел игру в интернете и с уверенностью могу сказать, что игра была не договорная. Ребята старались, я доверяю своим футболистам и скажу, что мы играли честно.

Посмотрел внимательнее голы, в это время у нас сломался Артем Козлов. Пока мы делали замену, пропустили два мяча. Я скажу, что ошибки были, без них не бывает в футболе. Игроки старались, бежали, где-то допустили ошибки, так получилось. Я не могу их винить, в футболе бывает все.

Владислав Гельзин, президент «Олимпика»:

- Лидеров команды я вызывал три месяца назад, они приезжали в Киев вместе с тренерами. Я предупредил их, чтобы не повторилась ситуация двухлетней давности. Год с лишним назад, я взял на работу аналитика с большим опытом, который понимает, что такое ставки, биржи и мониторит по моей просьбе нашу команду и не только.

До нашей встречи с Баранкой у меня были определенные сомнения, но после они развеялись. Я доверяю тренеру Климовскому, а ставка в 30-40 тысяч евро не считается аномальной. Тем более, что половина этих денег сыграла на коэффициенте такой величины, что это нельзя рассматривать как какой-то запланированный сценарий.