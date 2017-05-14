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37-й тур
Сент-Этьен
0:5
ПСЖ
14.05.2017, FT

Сент-Этьен — ПСЖ — 0:5. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги 1 «Сент-Этьен» — ПСЖ

  • 15.05.2017 08:42
  • 66 просмотров
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В поединке 37-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» — ПСЖ разгромную победу одержали гости:

Источник — Sport1

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