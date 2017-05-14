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37-й тур
Монако
4:0
Лилль
14.05.2017, FT

Монако — Лилль — 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги 1 «Монако» — «Лилль»

  • 15.05.2017 08:43
  • 64 просмотров
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В поединке 37-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лилль» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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