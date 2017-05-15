Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Это тревожный сигнал для Юве»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри возмущен игрой своей команды в матче против «Ромы».

- Первый тайм получился классным, обе команды играли агрессивно и решительно. Во втором мы пропустили странный гол, когда после своего стандарта позволили «Роме» провести контратаку. По-моему, мы подумали, что уже сделали достаточно, чтобы стать чемпионами. Тот факт, что мы потеряли очки в матчах с «Аталантой» и «Торино», а теперь проиграли «Роме», показывает, что мы потеряли кое-что в плане концентрации.

Это тревожный сигнал перед финалом Кубка Италии с «Лацио». Нужно быть предельно сконцентированными. Мы ещё ничего не выиграли, надо идти от матча к матчу.