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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Это тревожный сигнал для Юве»

Наставник «Ювентуса» - о поражении от «Ромы» (1:3)

  • 15.05.2017 08:13
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Это тревожный сигнал для Юве»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри возмущен игрой своей команды в матче против «Ромы».
 
- Первый тайм получился классным, обе команды играли агрессивно и решительно. Во втором мы пропустили странный гол, когда после своего стандарта позволили «Роме» провести контратаку. По-моему, мы подумали, что уже сделали достаточно, чтобы стать чемпионами. Тот факт, что мы потеряли очки в матчах с «Аталантой» и «Торино», а теперь проиграли «Роме», показывает, что мы потеряли кое-что в плане концентрации.
 
Это тревожный сигнал перед финалом Кубка Италии с «Лацио». Нужно быть предельно сконцентированными. Мы ещё ничего не выиграли, надо идти от матча к матчу.
 

Источник — Sport.ua

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