Евгений ЧЕБЕРКО: «Не могу понять, почему все так произошло»

После двух подряд забитых голов в предудщих турах опорный полузащитник «Днепра» Евгений Чеберко в поединке с «Карпатами» отметился сразу двумя результативными передачами. Увы, для положительного итогового результата не хватило и этого, отчего разочарованию Жени после финального свистка не было предела.

— Женя, команда хорошо начала второй тайм, но результат в итоге печальный. Тем не менее, команду трибуны проводили аплодисментами. Как думаешь, что это означает?

— Болельщики нас поддерживают в любых ситуациях. В свою очередь, мы играем для них. И ради себя, конечно, но и для них тоже. Жаль, что не получилось доставить им радость, но они должны были видеть, что мы отдались на поле на все сто процентов. Честно говоря, не могу понять, почему так все произошло. В моей карьере никогда не было, чтобы моя команда выигрывала 2:0, а в итоге проиграла. Нет никакого объяснения.

— Тем не менее, так произошло. Что было в раздевалке?

— Конечно, все расстроились. Была выигрышная игра. Мы забили два гола, спокойно контролировали игру, а затем началось...Одна подача — гол, вторая — еще гол, третья — третий гол. Не могу понять, как такое вообще возможно, что мы пропустили, считайте, с трех ударов головой. Был шанс обогнать соперника, выйти из зоны вылета. Была игра за шесть очков, может быть, нам не повезло, не знаю.