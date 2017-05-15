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Малиновский вновь забил за Генк

Команда украинского полузащитника гарантировала себе первое место в группе плей-офф за место в ЛЕ

  • 15.05.2017 07:51
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Метки
ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский
Очередным забитым мячом, пятым в текущем бельгийском чемпионате, отличился Руслан Малиновский. Два из них он провел в регулярном чемпионате и теперь три — в группе плей-офф за путевку в Лигу Европы.
 
Последним от точного удара украинца пострадал в воскресенье Мускрон, уступивший на своем поле гостям из Генка — 0:2. Руслан открыл счет в матче на 63-й минуте и буквально сразу был заменен.
 
Таким образом, Генк за два тура до финиша группового турнира гарантировал себе первое место. Отрыв от идущего вторым Локерена составляет девять очков. Но чтобы завоевать саму путевку, еще предстоит пройти две стадии стыковых поединков.
 

Источник — zbirna.com

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