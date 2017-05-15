Руслан РОТАНЬ: «Победы придут»

Капитан команды Руслан Ротань вновь ей не сумел помочь, зато, сидя на трибуне, сложил целостное впечатление о матче, чем и поделился с днепровскими журналистами.

— Руслан, сегодня ты как и в последних матчах не мог помочь команде, и за игрой наблюдал со стороны. Какие впечатления?

— Не стоит опускать руки. Конечно, очень обидно, можно было и не проигрывать, но ребята максимально отдаются на поле игре. Это самое главное, а победы придут.

- Сегодня болельщиков было больше, чем на последних матчах. И они, думается, показали, что команда им неравнодушна. Тебе реакция поклонников на события на поле понравилась?

— Да, болельщики потихоньку идут на футбол, а сама команда своей длительной беспроигрышной серией показала, что находится на правильно пути.

- Многие сейчас гадают, что будет дальше с «Днепром». Этот коллектив с этим тренером должен жить в том или ином виде? Правда говорят, что все идет на поправку...

— Такие вопросы лучше задавать владельцу клуба. Если команда сохранится, то у нее есть будущее. Ребята сыгрались, и они будут только прогрессировать.

— Ну а эти мальчишки хотят остаться и играть именно в этой команде? Вы же наверняка общаетесь и на эту тему.

— Конечно, хотят. «Днепр» — это большое имя. Конечно, каждому в голову не залезешь, но тех, кто не хочет здесь играть, думаю, очень мало.