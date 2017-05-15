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Руслан РОТАНЬ: «Победы придут»

Полузащитник «Днепра» - о матче против «Карпат» (2:3)

  • 15.05.2017 07:45
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ФК Днепр. Руслан Ротань
© ФК Днепр. Руслан Ротань
Капитан команды Руслан Ротань вновь ей не сумел помочь, зато, сидя на трибуне, сложил целостное впечатление о матче, чем и поделился с днепровскими журналистами. 
 
— Руслан, сегодня ты как и в последних матчах не мог помочь команде, и за игрой наблюдал со стороны. Какие впечатления?
— Не стоит опускать руки. Конечно, очень обидно, можно было и не проигрывать, но ребята максимально отдаются на поле игре. Это самое главное, а победы придут.
 
- Сегодня болельщиков было больше, чем на последних матчах. И они, думается, показали, что команда им неравнодушна. Тебе реакция поклонников на события на поле понравилась?
— Да, болельщики потихоньку идут на футбол, а сама команда своей длительной беспроигрышной серией показала, что находится на правильно пути. 
 
- Многие сейчас гадают, что будет дальше с «Днепром». Этот коллектив с этим тренером должен жить в том или ином виде? Правда говорят, что все идет на поправку...
— Такие вопросы лучше задавать владельцу клуба. Если команда сохранится, то у нее есть будущее. Ребята сыгрались, и они будут только прогрессировать. 
 
— Ну а эти мальчишки хотят остаться и играть именно в этой команде? Вы же наверняка общаетесь и на эту тему.
— Конечно, хотят. «Днепр» — это большое имя. Конечно, каждому в голову не залезешь, но тех, кто не хочет здесь играть, думаю, очень мало.
 

Источник — Sport.ua

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