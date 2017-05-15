Рома одержала полевую победу над Ювентусом

«Рома» — «Ювентус» - 3:1
Голы: Де Росси, 25, Эль Шаарави, 56, Наингголан, 65 — Лемина, 21.
«Рома»: Щесны — Рюдигер, Манолас, Фасио, Эмерсон — Паредес, Де Росси, Наингголан (Жезус, 78) — Салах (Тотти, 90+3), Перотти (Гренье, 69), Эль Шаарави.
«Ювентус»: Буффон — Лихтштайнер (Алвес, 63), Бонуччи, Бенатия, Асамоа — Лемина, Пьянич — Стураро (Дибала, 69), Куадрадо (Маркизио, 78), Манджукич — Игуаин.
Предупреждения: Фасио, Де Росси, Паредес — Бенатья.
Источник — Sport.ua
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