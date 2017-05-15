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Иван РАКИТИЧ: «Реал еще может оступиться»

Полузащитник «Барселоны» - о шансах команды на чемпионство

  • 15.05.2017 07:27
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Иван РАКИТИЧ: «Реал еще может оступиться»
Хорватский хавбек «Барселоны» Иван Ракитич надеется на осечку «Реала» в чемпионате.
 
- «Реал» еще может потерять очки с «Сельтой» или «Малагой», - говорит Рактич. - На стадионах у этих команд сложно играть. Но мы должны в первую очередь подготовиться к матчу с «Эйбаром» и выиграть его. И все же нужно ждать ошибки мадридцев.
 

Источник — Sport.ua

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