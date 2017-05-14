Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Потеряли контроль над игрой»

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

— Когда команда за 7 минут забивает два мяча, а затем за 7 минут пропускает три, о чем это может говорить?

— Не знаю, о чем это может говорить. Чувства тяжелые сейчас, состояние не очень радостное. Наверное, это говорит о потере концентрации, хотя был самый важный момент игры — оставалось 30 минут до конца. Противник не знал, как подойти к воротам за счет комбинационной игры. Стали использовать длинные передачи, и сказалась наша слабая игра головой в штрафной. Это было видно на протяжении всего сезона, и это нашло подтверждение сегодня в критический момент, когда мы пропустили три мяча. Было два стандарта и одна длинная передача, поэтому, наверное, можно говорить о потере концентрации.

— У вас и у Андрея Русола была обнадеживающая риторика. Скажите, где мы будем?

— Пока мне нечего ответить. Мы дали друг другу обещание честно отработать три последние игры. Пусть сегодня результат не совсем хороший для нас, есть еще три игры, и нужно постараться набрать в них максимум очков. В частности, выиграть последний матч у нас дома.

— Когда нам забивали второй гол, мяч медленно опускался на голову человеку, который и отличился. Можно разобрать этот эпизод? Кто должен был сыграть против этого футболиста?

— У нас есть люди, которые отвечают за самых опасных игроков противника. Пошла передача, Адамюк в высоком прыжке перевел мяч на дальнюю штангу, откуда Грисьо в касание вернул его во вратарскую. А там, кажется, через еще одно касание Нестеров забил мяч. Это самая опасная ситуация: когда мяч не с прямого удара летит кому-то на голову, а еще остается в игре через рикошет или какой-то розыгрыш. В таких моментах чаще всего теряют игрока. Да, за него должен был отвечать игрок, но момент был очень динамичный. Конечно, вина конкретного игрока есть, но мы потеряли контроль над игрой, и нам нужно было сконцентрированно действовать в этих моментах.

— Если не привязываться к результату. Сегодня пришел болельщик, и получилась классная атмосфера. Как считаете, люди пришли на дерби аутсайдеров или поддержать свою команду?

— Думаю, это никак не связано с дерби. Команда последними результатами заслужила, чтобы пришел болельщик. Думаю, болельщик получил удовольствие от игры, но не от результата. Мы этим сильно разочарованы. Но убирая за скобки эти мячи, которые, быть может, не вытекали из сценария игры, команда провела матч на хорошем уровне. Ребята отдали все силы, и атмосфера в раздевалке сейчас очень грустная. Ребята разочарованы. Поэтому наша задача — поднять эмоциональный фон. Понятно, что у нас молодая команда, и наша задача — сохранить этих ребят, потому что из них может получиться в ближайшем будущем хорошая команда.

— Тренер «Карпат» сказал, что отреагировал на пропущенные мячи введением в опорную зону человека, который изменил ситуацию. Вы свои замены сделали чуть позже. Не жалеете об этом?

— Голы в наши ворота пришли не в результате замен, а после стандартных положений. У нас же была вынужденная замена Чеберко, который попросил замену из-за проблем с дыханием. И потом уже была наша реакция на результат, который изменился быстро. Нам не было смысла реагировать на что-то, потому что игра давалась. Противник не мог что-то создать у наших ворот, поэтому не было смысла искать от хорошей игры лучшую. Понимали, что все будет решаться в концовке. Другой момент: у нас в запасе были и совсем юные ребята, для которых игры такого накала являются слишком сильным испытанием. Мы не можем менять людей по позициям. Номинальный защитник Влад у нас проводит конец сезона на позиции под нападающими. Мы выпустили второго нападающего, остались играть с одним защитником Лопыренком против Гладкого — пытались спасти игру. Мы тоже отреагировали, но результата это не принесло.