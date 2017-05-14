Олег ДУЛУБ: «Стандарты сработали в самое нужное время»

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб:

— Первый тайм был довольно неплохим по содержанию, по контролю мяча — и эта пятиминутка... Я принимаю это на себя. Не успели чуть-чуть перестроиться, чтобы взять под контроль опорную зону. Начали проигрывать 0:2. Парадокс заключается в том, что, начиная с февраля, на каждой тренировке мы уделяем большое внимание стандартным положениям. И сработали они в самое нужное время.

— «Днепр» вел 2:0, вы отреагировали двумя заменами — и матч перевернулся. Это был ключевой момент?

— Когда мы уходили в раздевалку, я посовещался с тренерским штабом, и пришло четкое понимание, что нужно перестраиваться на игру в два опорных. Единственное, я думал, что это произойдет минут через 10. А за это время как раз мы пропустили два мяча. С выходом Чачуа в опорную зону мы забрали мяч под контроль, и за счет агрессивной встречи соперника вверху заработали стандарты, с которых забивали.

— В первом тайме у «Днепра» был ряд моментов. В перерыве вы акцентировали внимание на необходимости усилить оборону?

— Нет, на второй тайм мы акцентировали внимание на игру в атаке. Проблема, которая была в центральной зоне, возникала из-за того, что Кочергин заходил в середину, и опорные полузащитники не разбирались, что с ним делать. Это и привело к первому взятию наших ворот. Подсказал, но ждал, чтобы после 10 минут перестроиться в два опорных, чтобы окончательно забрать мяч под контроль.



— Сегодня в заявке не было Артема Филимонова. Что с ним?

— Без комментариев.



— На прошлой игре вы сказали, что основная задача, стоящая перед вами — сохранить место в Премьер-лиге. Вы его сохранили...

— Видимо, я неправильно выразился. Передо мной такую задачу никто не ставил. Но когда приходишь в команду, которая идет на последнем месте с нулем очков и отставанием 8 очков от предпоследнего, естественно, первое желание — уйти оттуда. Когда, кажется, мы обыграли «Волынь», я сказал: «Наконец-то, мы ушли с этого проклятого последнего места». Мне очень нравится атакующий футбол, но пришлось наступить на горло собственной песне, чтобы начать набирать очки, чтобы уйти с последнего места, с предпоследнего, чтобы сделать какой-то задел. Потому что давление, которое испытывают игроки, находясь в зоне вылета, не сопоставимо с давлением, когда двигаешься вверху таблицы. Здесь же хождение по лезвию бритвы. Давление ощущается каждый день на тренировках. Это непередаваемо. Для меня это — колоссальный опыт, ведь, работая в Беларуси, я решал задачи продвижения вверх по турнирной таблице. Поэтмоу я себе поставил цель — подняться с последних мест. Это лично моя задача, а не руководства.

— Каким ваш президент видит формат следующего чемпионата?

— Я могу высказать свое мнение. 12 команд для Украины — очень мало. Должно быть 16 минимум. Как промежуточный этап можно расширить лигу хотя бы до 13-14 команд. Деление на шестерки, плей-офф — проще уже играть в три круга по 11 матчей. 33 матча сыграть, проведя слепую жеребьевку — это будет более спортивный принцип. В Белоруссии мы с этим сталкивались: было деление на шестерки, плей-офф, три круга, — но сейчас вернулись к 16-ти командам. Население Украины в 4,5 раза больше. Когда сокращается лига с 16 до 12-ти команд, уходят, скорее, региональные команды, а не из Киева или Киевской области. Не думаю, что украинский футбол выиграл от того, что «Волынь» потеряла место в лиге. Дело не в бюджетах. Футбол — социальный проект. Это мое личное мнение. Футбол — это спорт №1.