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Олимпик впервые обыграл Динамо и борется за выход в Лигу Европы 00:04 — alexdnipro Команда гламурніх мілліонеров-мальчішек і ярмолінко( по полю пешком ходящяя звезда) с тренером -ф... 23:47 — alexdnipro Реально Ваші мінуси гри динами не змінять пенальті в кожному матчі вже не буде.

Селезнев забил шестой гол за Карабюкспор 23:58 — Володимир Козубовський Ну напевне суть в тому, що форвард забиваючий за сезон з гри 3 гола, як на мене це не форвард.А я...