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37-й тур
Тоттенхэм
2:1
Ман Юнайтед
14.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

  • 14.05.2017 22:52
  • 295 просмотров
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Метки
espnfc.us. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
© espnfc.us. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

В поединке 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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