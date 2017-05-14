Реал обыгрыват Севилью и становится ближе к чемпионству

Чемпионат Испании. 37-й тур.
«Реал Мадрид» - «Севилья» - 4:1 (2:0)
Начо Фернандес, 10, Криштиану Роналду, 23, 78, Тони Крооc, 84 - Штефан Йоветич, 49
«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Данило Да Сильва, Начо Фернандес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марко Асенсио, Матео Ковачич (Лука Модрич,72), Тони Крооc, Хамес Родригес (Каземиро,61), Альваро Мората (Лукас Васкес,61), Криштиану Роналду
«Севилья»: Серхио Рико, Габриэль Меркадо, Клеман Легле, Николас Пареха (Вальтер Монтойя,46), Виктор Витоло, Даниэль Каррису, Матиас Краневиттер, Микаэль Крон-Дели (Виссан Бен-Йеддер,89), Стивен Н'Зонзи, Хоакин Корреа (Гонсалес Поланко,89), Штефан Йоветич
Данило Да Сильва (39), Альваро Мората (56), Габриэль Меркадо (69), Хоакин Корреа (80), Начо Фернандес (80)
Источник — Sport.ua
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