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Реал обыгрыват Севилью и становится ближе к чемпионству

Команда Зинедина Зидана разгромила севильцев на «Сантьяго Бернабеу»

  • 14.05.2017 23:26
  • 255 просмотров
  • 1 комментария
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Чемпионат Испании. 37-й тур.

«Реал Мадрид» - «Севилья» - 4:1 (2:0)

Начо Фернандес, 10, Криштиану Роналду, 23, 78, Тони Крооc, 84 - Штефан Йоветич, 49

«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Данило Да Сильва, Начо Фернандес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марко Асенсио, Матео Ковачич (Лука Модрич,72), Тони Крооc, Хамес Родригес (Каземиро,61), Альваро Мората (Лукас Васкес,61), Криштиану Роналду

«Севилья»: Серхио Рико, Габриэль Меркадо, Клеман Легле, Николас Пареха (Вальтер Монтойя,46), Виктор Витоло, Даниэль Каррису, Матиас Краневиттер, Микаэль Крон-Дели (Виссан Бен-Йеддер,89), Стивен Н'Зонзи, Хоакин Корреа (Гонсалес Поланко,89), Штефан Йоветич

Данило Да Сильва (39), Альваро Мората (56), Габриэль Меркадо (69), Хоакин Корреа (80), Начо Фернандес (80)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    kot-7
    online
      kot-7, 14.05.2017 23:57
    0
    Две игры,все в ваших руках
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