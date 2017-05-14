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Селезнев забил шестой гол за Карабюкспор

Украинский нападающий вновь отличился с пенальти

  • 14.05.2017 20:57
  • 1782 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев отметился забитым мячом в матче против «Аланьяспора».

Селезнев отметился голом с пенальти на 17-й минуте, но это не помогло его команде набрать очки – «Карабюкспор» уступил со счетом 2:4. Это уже пятый гол Селезнева с пенальти за «Карабюкспор», всего Евгений забил за турецкий клуб шесть мячей.

«Аланьяспор» – «Карабюкспор» – 4:2
Голы: Вагнер Лав, 44, 48, 67, Кандеяш, 78 – Селезнев, 17, с пенальти, Ятабаре, 69

«Аланьяспор»: Йылмаз, Омеруо, Нсакала (Эмир, 87), Гассама, Цавелас, Кандеяш, Караджа, Саки, Акбаба (Ялчинер, 88), Фернандес, Вагнер Лав (Плет, 90).
«Карабюкспор»: Шахин, Нункеу, Гэман, Латовлевич, Папп, Близниченко (Лазаревич, 62), Бийого-Поко, Тэнасе, Башдаш, Зец (Деликташ, 76), Селезнев (Ятабаре, 62).
Предупреждения: Башдаш (45), Кандеяш (63), Саки (64), Вагнер Лав (68), Бийого-Поко (75), Ятабаре (90)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ser_nat
    online
      ser_nat, 14.05.2017 21:09
    +5
    Да хватит уже пенальти ставить, дайте Жене отдохнуть!
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    vit-2
    online
      vit-2, 14.05.2017 21:13
    +3
    Букмеккери вже не приймають ставки на подію, що наступний гол Селезньова буде з 11-метрів
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    pulse240
      pulse240, 14.05.2017 21:15
    +5
    главный пенальтист Европы) ну 5 из 6 жесть) такое нигде не увидишь)
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    fairplay
      fairplay, 14.05.2017 21:18
    0
    суровый пенальтист )
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    sjava.ter
      sjava.ter, 14.05.2017 21:25
    0
    Селезналист&#128514;&#128514;&#128514;&#128514;
    Ссылка
    антиМордва
      антиМордва, 14.05.2017 21:27
    0
    Мегаснайпер і надія команди Це вже навіть не смішно, коли форвард здатний забивати лише з пенальті
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    sanjek83
    online
      sanjek83, 14.05.2017 22:16
    0
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    Alexandr Yago
    online
      Alexandr Yago, 14.05.2017 22:34
    0
    Нападающий сборной - без вариантов
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