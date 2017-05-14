Селезнев забил шестой гол за Карабюкспор

Ну вот и вторая банка от Рона))

Месси такие не забивает

при чем здесь отрыв шахтера от динамо? речь идет об отрыве между первым и вторым местом.

Он не пройдет Уайлдера(в этом уверен на все сто). Ортиса да.

Уважаемый, а можно поточнее,- дно без роду и племени - это кто?

Зоглясен..команды ОТСТОЙ... Лутше бы и КАЛовцы с Пердью ....в первую лигу .....под рученьки ))))