Селезнев забил шестой гол за Карабюкспор

Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев отметился забитым мячом в матче против «Аланьяспора».
Селезнев отметился голом с пенальти на 17-й минуте, но это не помогло его команде набрать очки – «Карабюкспор» уступил со счетом 2:4. Это уже пятый гол Селезнева с пенальти за «Карабюкспор», всего Евгений забил за турецкий клуб шесть мячей.
«Аланьяспор» – «Карабюкспор» – 4:2
Голы: Вагнер Лав, 44, 48, 67, Кандеяш, 78 – Селезнев, 17, с пенальти, Ятабаре, 69
«Аланьяспор»: Йылмаз, Омеруо, Нсакала (Эмир, 87), Гассама, Цавелас, Кандеяш, Караджа, Саки, Акбаба (Ялчинер, 88), Фернандес, Вагнер Лав (Плет, 90).
«Карабюкспор»: Шахин, Нункеу, Гэман, Латовлевич, Папп, Близниченко (Лазаревич, 62), Бийого-Поко, Тэнасе, Башдаш, Зец (Деликташ, 76), Селезнев (Ятабаре, 62).
Предупреждения: Башдаш (45), Кандеяш (63), Саки (64), Вагнер Лав (68), Бийого-Поко (75), Ятабаре (90)
Источник — Sport.ua
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